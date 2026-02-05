Nvidia планирует инвестировать в OpenAI $20 млрд в 2026 году

Nvidia близка к тому, чтобы вложить $20 млрд в OpenAI в рамках нового раунда финансирования, сообщает Bloomberg. Сделка может стать крупнейшим единовременным вложением производителя чипов в ИИ-разработчика. При этом все последние месяцы отношения между компаниями были сложными — и сопровождались публичной критикой друг друга.

OpenAI недовольна чипами Nvidia — и искала альтернативы у конкурентов

Несмотря на обсуждение крупной инвестиции, в последние месяцы между Nvidia и OpenAI возникали разногласия. По информации Reuters, разработчика ChatGPT не устраивали качество и скорость работы новейших ИИ-чипов Nvidia при выполнении ряда задач, в том числе при разработке программного обеспечения.

По данным источников агентства, OpenAI рассматривала сотрудничество с альтернативными производителями чипов — включая Cerebras и Groq. Компания искала решения, которые позволили бы ускорить обработку пользовательских запросов и снизить зависимость от одного поставщика.

Гендиректор Nvidia недоволен бизнес-подходом OpenAI — он недостаточно структурный

Дополнительное напряжение возникло после публикаций The Wall Street Journal. Издание сообщало, что генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг критиковал подход OpenAI к ведению бизнеса, считая его недостаточно дисциплинированным. Он также выражал обеспокоенность ростом конкуренции со стороны Google и Anthropic.

По данным WSJ, ранее анонсированные планы Nvidia вложить до $100 млрд в OpenAI столкнулись с внутренними сомнениями в компании и фактически были приостановлены. В конце января Хуанг уточнил, что эти договорённости не имели обязательной силы.

Разногласия есть — но сделка близка к завершению

Несмотря на разногласия, руководители обеих компаний публично заявляют о намерении продолжать сотрудничество. Во время визита на Тайвань 31 января Дженсен Хуанг также подчеркнул, что Nvidia «определённо будет участвовать в следующем раунде финансирования» OpenAI.

По данным Bloomberg, со стороны чипмейкера сделка близка к завершению, однако её окончательные условия пока не утверждены и могут быть изменены. Предполагается, что Nvidia может вложить около $20 млрд.

Бигтех инвестирует в OpenAI сразу $100 млрд

В рамках будущего раунда финансирования компания планирует привлечь капитал на сумму до $100 млрд — и повысить собственную оценку до $830 млрд. Большую часть средств разработчик ChatGPT планирует привлечь от бигтеха.

Так, по данным Bloomberg, японская SoftBank инвестирует порядка $30 млрд. Amazon — $50 млрд, а Microsoft — около $10 млрд.