Обед по бартеру — теперь официально: Яндекс Еда запустила платформу «Есть контакт» для связи блогеров и ресторанов
Яндекс Еда запустила платформу для бартера с блогерами
Яндекс Еда запускает платформу «Есть контакт» для региональных ресторанов. Сервис собрал базу локальных инфлюенсеров, которые готовы работать по бартеру, — заведения предоставляют еду, а блогеры делают публикации с отзывами. Первые 50 участников получат компенсацию всех расходов от Яндекс Еды.
База блогеров из 20 городов России
В базе проекта — авторы Telegram-каналов и блогеры из более чем 20 городов России: от Владивостока до Воронежа. Это локальные лидеры мнений, которые пишут о городской жизни, гастрономии, развлечениях и семейном досуге. Все они согласились работать по бартеру: ресторан даёт депозит на заказ или ужин, инфлюенсер публикует отзыв и продвигает заведение в своём сообществе.
Сервис выступает посредником: ресторатору достаточно выбрать блогера и заполнить форму, остальное берёт на себя Яндекс Еда. Контакты передаются напрямую, и стороны могут сразу обсуждать детали публикации. Первые 50 ресторанов получат полный кешбэк — сервис компенсирует стоимость заказа и его доставку блогеру.
Выгода для ресторанов
Для многих региональных заведений работа с блогерами до сих пор остаётся роскошью. У небольших кафе и локальных ресторанов часто нет ни рекламных бюджетов, ни компетенций для выстраивания маркетинга: максимум — собственный аккаунт в соцсетях с ограниченным охватом. Платформа «Есть контакт» закрывает этот пробел. Теперь заведения получают доступ к проверенной базе инфлюенсеров и могут выйти на городскую аудиторию без прямых расходов на рекламу.
Система упрощает задачу: ресторану достаточно предоставить депозит или оформить заказ, чтобы блогер сделал публикацию. В результате заведение получает дополнительный поток гостей и рост узнаваемости, а инфлюенсеры — новый материал, больше заказчиков и расширение подписной базы.
Масштабирование проекта
На старте «Есть контакт» охватывает только города присутствия Яндекс Еды, но компания заявляет о планах масштабирования. В ближайшее время в базе появятся новые регионы и новые креаторы — от гастроблогеров до авторов локальных лайфстайл-каналов. Для ресторанов участие остаётся бесплатным, что особенно важно для малого бизнеса.
Таким образом, Яндекс Еда превращается из сервиса доставки в маркетинговую платформу для локального бизнеса. В регионах, где у заведений часто нет доступа к профессиональному PR и дорогим рекламным каналам, «Есть контакт» может стать главным инструментом продвижения.
Фото: whitebalance.space / Getty Images
- 1 92% россиян готовы использовать цифровой паспорт: «Госуслуги» тестируют QR-код в качестве онлайн-документа Госуслуги тестируют цифровой паспорт в формате QR-кода 30 сентября 2025, 20:10
- 2 ВТБ закрыл крупнейшее SPO с 2023 года — привлёк 84 млрд ₽ и новых акционеров Банк ВТБ привлек почти 84 млрд ₽ по завершении допэмиссии 30 сентября 2025, 19:40
- 3 IT-рынку сокращают поддержку и призывают к адаптации: льготный тариф страховых взносов повысят до 15% Минфин повысит льготные страховые взносы для IT до 15% 30 сентября 2025, 19:17
- 4 Маркетплейсы теряют монополию на серьезные покупки — 62% пользователей выбирают поисковики Поисковик Яндекса выбирают 71% при поиске товаров 30 сентября 2025, 17:30