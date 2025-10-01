Яндекс Еда запустила платформу для бартера с блогерами

Яндекс Еда запускает платформу «Есть контакт» для региональных ресторанов. Сервис собрал базу локальных инфлюенсеров, которые готовы работать по бартеру, — заведения предоставляют еду, а блогеры делают публикации с отзывами. Первые 50 участников получат компенсацию всех расходов от Яндекс Еды.

База блогеров из 20 городов России

В базе проекта — авторы Telegram-каналов и блогеры из более чем 20 городов России: от Владивостока до Воронежа. Это локальные лидеры мнений, которые пишут о городской жизни, гастрономии, развлечениях и семейном досуге. Все они согласились работать по бартеру: ресторан даёт депозит на заказ или ужин, инфлюенсер публикует отзыв и продвигает заведение в своём сообществе.

Сервис выступает посредником: ресторатору достаточно выбрать блогера и заполнить форму, остальное берёт на себя Яндекс Еда. Контакты передаются напрямую, и стороны могут сразу обсуждать детали публикации. Первые 50 ресторанов получат полный кешбэк — сервис компенсирует стоимость заказа и его доставку блогеру.

Выгода для ресторанов

Для многих региональных заведений работа с блогерами до сих пор остаётся роскошью. У небольших кафе и локальных ресторанов часто нет ни рекламных бюджетов, ни компетенций для выстраивания маркетинга: максимум — собственный аккаунт в соцсетях с ограниченным охватом. Платформа «Есть контакт» закрывает этот пробел. Теперь заведения получают доступ к проверенной базе инфлюенсеров и могут выйти на городскую аудиторию без прямых расходов на рекламу.

Система упрощает задачу: ресторану достаточно предоставить депозит или оформить заказ, чтобы блогер сделал публикацию. В результате заведение получает дополнительный поток гостей и рост узнаваемости, а инфлюенсеры — новый материал, больше заказчиков и расширение подписной базы.

Масштабирование проекта

На старте «Есть контакт» охватывает только города присутствия Яндекс Еды, но компания заявляет о планах масштабирования. В ближайшее время в базе появятся новые регионы и новые креаторы — от гастроблогеров до авторов локальных лайфстайл-каналов. Для ресторанов участие остаётся бесплатным, что особенно важно для малого бизнеса.

Таким образом, Яндекс Еда превращается из сервиса доставки в маркетинговую платформу для локального бизнеса. В регионах, где у заведений часто нет доступа к профессиональному PR и дорогим рекламным каналам, «Есть контакт» может стать главным инструментом продвижения.





Фото: whitebalance.space / Getty Images