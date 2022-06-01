Контрагенты OBI прислали компании иски почти на 300 млн рублей

С начала марта к российским структурам OBI поданы 53 иска на общую сумму 283,4 млн рублей за неисполнение обязательств по договорам аренды и поставок. Самая большая сумма требований — около 37 млн рублей за неуплату арендных платежей управляющей компании «Сургутгазстрой».
Судебные тяжбы могут стать серьзной проблемой для нового собственника. Владельцу также придется разбираться с пополнением товаров на складах и растущими убытками, сообщили источники «Коммерсанту».
Для полноценного возобновления работы сети в нее потребуется инвестировать не менее 2 млрд рублей, а в случае срыва сделки с MAX найти покупателя будет сложно.
В марте этого года в OBI GmbH отказались работать в России. В апреле компания передала в доверительное управление свой российский бизнес основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Он должен был передать бизнес новому инвестору.
Затем появились сообщения о возможной покупке OBI группой MAX. Пока о сделке ничего не известно, а собеседники «Коммерсанта» говорят о том, что не достигнуты принципиальные договоренности среди участников сделки.
Фото на обложке: Popovphoto /
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