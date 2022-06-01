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Контрагенты OBI прислали компании иски почти на 300 млн рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С начала марта к российским структурам OBI поданы 53 иска на общую сумму 283,4 млн рублей за неисполнение обязательств по договорам аренды и поставок. Самая большая сумма требований — около 37 млн рублей за неуплату арендных платежей управляющей компании «Сургутгазстрой».

Контрагенты OBI прислали компании иски почти на 300 млн рублей

Судебные тяжбы могут стать серьзной проблемой для нового собственника. Владельцу также придется разбираться с пополнением товаров на складах и растущими убытками, сообщили источники «Коммерсанту».

Для полноценного возобновления работы сети в нее потребуется инвестировать не менее 2 млрд рублей, а в случае срыва сделки с MAX найти покупателя будет сложно.

В марте этого года в OBI GmbH отказались работать в России. В апреле компания передала в доверительное управление свой российский бизнес основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Он должен был передать бизнес новому инвестору.

Затем появились сообщения о возможной покупке OBI группой MAX. Пока о сделке ничего не известно, а собеседники «Коммерсанта» говорят о том, что не достигнуты принципиальные договоренности среди участников сделки.

Фото на обложке: Popovphoto / Shutterstock

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