OpenAI не смогла выполнить цели по наращиванию продаж и аудитории — это отразилось на акциях партнёров стартапа

OpenAI не достигла собственных целей по привлечению пользователей и продажам, сообщает The Wall Street Journal. ChatGPT не вышел на 1 млрд еженедельных активных пользователей к началу 2026 года, а часть планов по выручке сорвана. На этом фоне падают акции партнёров стартапа

Аудитория выбирает Gemini вместо ChatGPT

OpenAI не выполнила несколько ежемесячных планов по продажам в 2026 году после того, как её прямой конкурент Anthropic усилил позиции на рынках программирования и корпоративных решений, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Чат-бот ChatGPT также не достиг цели компании в 1 млрд еженедельных активных пользователей к концу 2025 года. По данным издания, на фоне роста популярности Gemini от Google у ChatGPT всё ещё наблюдается отток пользователей.

В компании опасаются, что не смогут покрыть расходы на ИИ

По данным The Wall Street Journal, финансовый директор OpenAI Сара Фрайар в разговорах с руководством выражала опасения, что при недостаточном росте продаж компания может не справиться с финансированием будущих вычислительных мощностей.

Ранее OpenAI заявляла о намерении инвестировать более $1,4 трлн в инфраструктуру ИИ. Для финансирования этих вложений компания привлекла $122 млрд в своём крупнейшем раунде финансирования.

Тем временем среди инвесторов усиливаются опасения, что крупные технологические компании тратят слишком много средств на дата-центры и чипы, но не контролируют их окупаемость.

Падение акций партнёров OpenAI составило от 3 до 11%

После того, как стало известно, что OpenAI не выполнила планы по продажам, акции партнёров стартапа снизились.

Бумаги японского инвестиционного холдинга SoftBank в Токио снижались на 11%, а акции облачной компании CoreWeave, технологической корпорации Oracle и производителя чипов Advanced Micro Devices — примерно на 3% на премаркете в США.

OpenAI — уже не лидер рынка

По данным Bloomberg, корзина акций компаний, связанных с OpenAI, с конца 2024 года выросла примерно на 75%. Для сравнения, компании, связанные с Alphabet, за это время прибавили более 300%.

После выхода моделей Gemini от Alphabet и Claude от Anthropic восприятие лидерства OpenAI на рынке изменилось, указывает издание.

«Рост OpenAI был феноменальным после запуска ChatGPT, но конкуренты обгоняют её с обеих сторон», — приводит Bloomberg слова директора по стратегии инвестиционной компании Hargreaves Lansdown Анна Макдональд.

OpenAI больше не будет эксклюзивно отдавать разработки Microsoft

Ранее OpenAI добилась от Microsoft отказа от эксклюзивного права на продажу моделей ИИ стартапа. До этого Microsoft была единственным облачным провайдером, через которого можно было получать и продавать разработки OpenAI.

Теперь компания сможет заключать сделки с другими облачными платформами, в том числе с Amazon. Однако OpenAI будет выплачивать Microsoft определённую долю выручки — вплоть до 2030 года.