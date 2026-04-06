Операторы связи в России получили штрафы на 4 млн ₽ за последние полгода: причина — в нарушении фильтрации трафика

Суды оштрафовали операторов связи на 4 млн рублей за нарушения при пропуске интернет-трафика. Как сообщили в Роскомнадзоре «Интерфаксу», компании не соблюдали требования по использованию ТСПУ — оборудования, через которое должен проходить весь трафик. С 15 октября 2025 года по 31 марта 2026 года ведомство выявило нарушения у 28 операторов.

Операторы пропускают трафик через систему фильтрации с 2023 года

С 1 января 2023 года операторы связи обязаны пропускать весь интернет-трафик через ТСПУ. Это специальное оборудование, которое устанавливается на сетях операторов и фильтрует трафик по требованиям Роскомнадзора.

ТСПУ позволяет блокировать доступ к запрещённым сайтам, замедлять отдельные сервисы и при необходимости управлять нагрузкой в сети. Также через оборудование происходит защита от внешних угроз, например DDoS-атак.

Суды назначили штрафы на 4 млн ₽ по 15 нарушениям

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 15 октября 2025 года по 31 марта 2026 года суды назначили штрафы на общую сумму 4 млн рублей по пятнадцати фактам нарушений требований по пропуску трафика. По пяти делам вынесены предупреждения, ещё в восьми случаях решения пока не приняты.

Для юридических лиц штраф может достигать 1 млн рублей, а при повторных нарушениях — 3–5 млн рублей, уточнили в Роскомнадзоре. Для должностных лиц и предпринимателей штрафы составляют от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

Если нарушения происходят систематически, может наступить уголовная ответственность — до трёх лет лишения свободы.

Минцифры хочет ужесточить требования к работе операторов

Ранее сообщалось, что власти обсуждают ужесточение регулирования операторов связи. Минцифры предлагает:

повысить стоимость лицензий на оказание услуг связи до 1–50 млн рублей;

ввести минимальный уставный капитал от 5 до 100 млн рублей;

запретить лицензии для ИП и лишать их без суда за повторные нарушения.

ввести обязательное подключение к системе СОРМ* Оборудование и технологии, через которые власти могут получать доступ к данным о связи. до начала работы.

По данным «Известий», в Москве и области около 1,5 тыс. небольших операторов обслуживают до 30% пользователей домашнего интернета. Участники рынка отмечают, что новые требования могут сократить число таких компаний и повлиять на цены на интернет и телевидение.