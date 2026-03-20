Оплата WB Кошельком стала доступна в офлайн-магазинах — новая функция интегрирована с кассовыми системами «Эвотор»

Оплата WB Кошельком, который раньше использовался внутри Wildberries и на сторонних сайтах, теперь доступна в офлайн-магазинах. Как сообщили в РВБ, сервис интегрировали с кассами «Эвотор». В компании новый функционал называют альтернативой оплате картами, но с более низкими издержками для бизнеса.

Более 700 тыс. предпринимателей получили доступ к WB Кошельку

Как сообщили в пресс-службе Wildberries, WB Кошелёк прошёл полную интеграцию с кассовыми системами «Эвотор», которыми пользуются более 700 тыс. предпринимателей по всей России.

Чтобы начать принимать платежи, предпринимателю нужно скачать бесплатное приложение на смарт-терминал и заключить договор с WB Банком. Подать заявку можно также через сайт банка.

Сервис помогает сократить расходы на эквайринг

Использование WB Кошелька позволяет компаниям сокращать издержки при приёме платежей, особенно при большом количестве транзакций. Сервис выступает альтернативой классическому эквайрингу и может уменьшить стоимость операций для продавцов.

Выгода покупателей — в отсутствии физической банковской карты. Как пояснили в Wildberries, достаточно открыть приложение маркетплейса, показать продавцу QR-код и подтвердить платёж. Таким образом, покупка в офлайн-магазине проходит так же, как на Wildberries.

Бонусы «Ягодки» появятся и в офлайн-платежах

В дальнейшем пользователи смогут получать бонусные баллы Wildberries — «Ягодки» за расчёты через WB Кошелёк. Их можно будет использовать для оплаты заказов на маркетплейсе по курсу 1 балл = 1 рубль скидки.

Директор по развитию платёжных решений «Эвотора» Александр Расторгуев отметил, что на безналичные способы оплаты приходится 78% офлайн-транзакций, и доля QR-платежей продолжает расти.

По его словам, разнообразие способов оплаты — уже стандарт для розницы, а бонусы усиливают интерес к таким платежам.

WB Кошелёк уже вышел за пределы маркетплейса

С 2025 года WB Кошелёк можно подключать на сторонних сайтах и в приложениях. Онлайн-магазины используют его для приёма платежей через эквайринг WB Банка.

По словам главы финтеха RWB Георгия Горшкова, сервис позволяет снизить транзакционные издержки в несколько раз и даёт бизнесу возможность обеспечить качество оплаты «как на Wildberries».

WB Кошелёк становится партнёром AliExpress

В январе 2026 года компания начала тестировать оплату через WB Кошелёк на AliExpress CIS для ограниченной группы пользователей.

К сервису уже подключились более 50 компаний, включая Tefal, Getcourse, Prodamus, Exist, EnerGo и «Мосавтошина». Пользователи могут оплачивать покупки с помощью сохранённых карт без повторного ввода данных.