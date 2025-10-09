Самый молодой миллиардер — основатель Polymarket Шейн Коплан

Основатель платформы Polymarket, 27-летний Шейн Коплан, стал самым молодым self-made миллиардером по версии Bloomberg. Его платформа позволяет делать ставки на реальные события — от результатов выборов до победителей на церемонии «Оскар» — и зарабатывать на точных прогнозах. Благодаря сделке с владельцем Нью-Йоркской фондовой биржи на $2 млрд сервис получил оценку в $8 млрд.

Статус миллиардера — всего за 5 лет

В 2019 году, разочаровавшись в криптопроектах, Шейн Коплан увлёкся идеями экономиста Робина Хансона о предсказательных рынках — системах, где пользователи делают ставки на исход событий, а агрегированные данные показывают, чего действительно ожидает общество.

«Это слишком хорошая идея, чтобы оставаться только на бумаге», — написал Коплан в соцсети X.

Когда началась пандемия, Коплан решил, что настало время претворить задумку в жизнь: заперевшись в своей квартире на Манхэттене, он собрал первую версию Polymarket буквально в ванной. Платформа запустилась уже в июне 2020 года. На ней пользователи могут делать ставки на реальные события — от итогов выборов в стране до того, кто же станет человеком года по версии Time.

Конфликты с регуляторами

Путь к успеху оказался тернистым, пишет Bloomberg. В 2022 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами обвинила Polymarket в незаконной торговле и оштрафовала компанию на $1,4 млн, обязав платформу заблокировать всех пользователей из США. В 2024 году, через неделю после президентских выборов, на которые пользователи Polymarket поставили более $3 млрд, квартиру Коплана обыскали агенты ФБР. Компания назвала это «политическим давлением».

Несмотря на скандалы, стартап выжил. В июле 2025 года Минюст США закрыл дела против компании, а Polymarket приобрела лицензированную биржу QCEX за $112 млн, получив право легально работать в США.

Ставка на Polymarket — легализация всего рынка «предсказательных» ставок

Сделка с Intercontinental Exchange Inc, владельцем Нью-Йоркской фондовой биржи, стала символическим моментом для всей индустрии: предсказательные рынки, долго находившиеся в серой зоне, теперь получают институциональное признание. Инвесторы оценивают платформу как перспективный инструмент для анализа общественных ожиданий и прогнозов. По сути, Polymarket превращает коллективные ставки в индикаторы будущего — во всех общественных сферах.

После объявления о сделке акции крупнейших букмекерских операторов — DraftKings и Caesars Entertainment — упали на 5%, что аналитики связывают с растущим интересом инвесторов к альтернативным форматам ставок на реальные события.

Контекст

До сделки с ICE Polymarket привлекла более $255 млн до сделки. Среди инвесторов — сооснователь PayPal Питер Тиль, сооснователь биткоин-платформы Ethereum Виталик Бутерин, венчурный фонд Founders Fund и инвестиционный фонд Blockchain Capital. В 2024 году в совет консультантов компании вошёл Дональд Трамп-младший, представляющий венчурный фонд 1789 Capital, который также поддержал проект.

Теперь Коплан, который всего пять лет назад продавал вещи из квартиры, чтобы оплатить аренду, официально входит в список миллиардеров Bloomberg — как самый молодой предприниматель, самостоятельно заработавший своё состояние.





Фото: AP/TASS