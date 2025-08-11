75% молодежи хочет открыть бизнес с минимальными вложениями

От онлайн-продаж до beauty-услуг: каждый второй житель России до 35 лет хочет открыть бизнес

Молодёжь в России всё чаще видит себя предпринимателями. По данным проведенного опроса, 47% россиян до 35 лет рассматривают бизнес как карьерный путь, а 75% из них планируют стартовать в ближайшие 1–3 года. При этом главным барьером на пути к своему делу остаётся отсутствие стартового капитала.

Желание есть, капитала — нет

Молодёжь в России всё чаще видит себя в бизнесе, а не в найме. По данным совместного опроса Ozon и «Росмолодёжь.Предпринимай», 47% россиян до 35 лет рассматривают карьеру предпринимателя как один из приоритетных путей. При этом 75% из них планируют запустить своё дело в ближайшие 1–3 года, и чаще всего — в онлайн-сфере с минимальными вложениями.

Исследование показало, что предпринимательские амбиции сильнее всего у жителей регионов: более 70% потенциальных бизнесменов живут за пределами Москвы и Петербурга. Но главный барьер для старта по всей стране один — нехватка стартового капитала, на него указали 58% респондентов. Ещё 7% боятся, что не смогут совмещать бизнес с учёбой или работой, не знают, с чего начать, или опасаются финансовых потерь.

Бизнес — в онлайне и без больших вложений

Самые популярные площадки для ведения и продвижения бизнеса — соцсети, мессенджеры, маркетплейсы и классифайды. 64% молодых предпринимателей уже развивают своё дело на маркетплейсах, причём 74% из них делают это меньше года.

Выбирают сферы с минимальными вложениями: онлайн-продажи (27%), создание контента (22%), beauty-услуги (24%), кулинария (22%) и пункты выдачи заказов (19%).

В топе страхов

58% участников опроса назвали главным препятствием для запуска бизнеса нехватку стартового капитала. Ещё 7% упомянули страхи — от невозможности совмещать бизнес с учёбой до опасений потерпеть неудачу.

В Дальневосточном (10%), Сибирском (7%) и Центральном (5%) федеральных округах в числе преград — отсутствие успешных примеров в окружении. В Южном федеральном округе 11% жителей опасаются, что не смогут быстро выйти на прибыль.

Главное — любимое дело

Руководитель «Росмолодёжь.Предпринимай» Дмитрий Литвин отметил, что молодые люди всё чаще хотят открывать своё дело, потому что им это нравится.

«Главная причина — заниматься тем, что нравится, приносит доход и пользу. Эти данные помогают нам понять, что нужно предпринимателям: преодолеть страх первых шагов, получить практические знания, найти средства на развитие и поддержку», — рассказал Литвин.

Эта информация, по его словам, помогает формировать программы поддержки — от акселераторов и образовательных проектов до премии «Молодой предприниматель России».

Руководитель направления по взаимодействию с органами власти Ozon Мухамед Хамуков добавил, что за последние четыре года доля продавцов до 22 лет на платформе выросла в пять раз. По его словам, бизнес «молодеет», а порог входа в него снижается, чему способствуют государственные и корпоративные программы обучения и поддержки.

Что это значит

Российская молодёжь выбирает бизнес как способ самореализации, но старт часто упирается в деньги и уверенность в своих силах. Для маркетплейсов, онлайн-площадок и образовательных проектов это окно возможностей: чем проще будет старт и понятнее инструменты, тем быстрее в стране вырастет новое поколение предпринимателей.

Фото: FG Trade / Getty Image