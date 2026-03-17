Отсутствие обратной связи, «размытые» вакансии и отказ без объяснения: названы главные проблемы на рынке подработки
40% «джунов» предпочитают полную занятость — 47% «мидлов» выбирают совмещать проектную занятость с основной работой.
Главными проблемами на рынке подработки становятся некачественные вакансии, отказы без объяснения причин и отсутствие обратной связи после отклика, показало исследование HRTech-платформы SkillStaff. Среди начинающих специалистов 52% чаще всего сталкиваются именно с молчанием со стороны работодателей. При этом 57% мидлов и 63% сеньоров недовольны вакансиями с размытыми задачами и требованиями.
52% начинающих специалистов страдают от отсутствия обратной связи
Главными раздражающими факторами при поиске работы стали некачественные вакансии с размытыми требованиями и без конкретики, а также отсутствие обратной связи после отклика. Согласно данным опроса, проведённого HRTech-платформой гибкой занятости SkillStaff, с этими проблемами сталкиваются кандидаты всех уровней — от начинающих до топ-менеджеров.
Среди специалистов начального уровня 52% назвали главным раздражителем отсутствие ответа от работодателей. Ещё 48% указали на низкое качество вакансий, а по 32% — на отказы без объяснений и необходимость постоянно адаптировать резюме.
При этом 40% начинающих специалистов ориентированы на полную занятость, а 36% готовы рассматривать подработку.
57% специалистов недовольны вакансиями — из-за размытых задач и зарплат
У специалистов среднего уровня на первый план выходит качество предложений: 57% недовольны размытым описанием задач и несоответствием зарплат. При этом проблема коммуникации с работодателями сохраняется: 50% респондентов отметили отсутствие обратной связи после откликов, а 36% сталкивались с отказами без объяснения причин.
Кроме того, 36% специалистов признались, что испытывают сложности с определением стоимости своей работы. При этом 47% предпочитают совмещать проектную работу с основной занятостью, а 38% ориентированы на полный рабочий день.
43% специалистов хотят работать в проектном формате вместо полной занятости
Среди senior-специалистов и тимлидов требования к работодателям выше. 63% раздражают некачественные вакансии с размытым описанием задач, 54% — отсутствие обратной связи после отклика, а 34% — необходимость выполнять рутинные действия при заполнении форм и тестовых заданий.
Ещё 12% столкнулись с проблемами на этапе интервью — от несогласованности графиков до затянутого согласования этапов отбора.
При этом 43% участников опроса предпочли бы работать в проектном формате с более гибким входом в задачи, тогда как только 39% рассматривают полную занятость как приоритет.
По мере роста уровня специалистов меняются и ожидания от рынка. Начинающие работники в первую очередь ждут обратной связи как ориентира для развития, мидлы — прозрачности задач и уровня оплаты, а сеньоры всё чаще воспринимают работу как формат партнёрства, а не классическую занятость.
- Авито назначила нового руководителя департамента центрального маркетинга и коммерции — им стал Тимур Мерлин В планах компании — сделать генеративной ИИ основой всех процессов — от планирования кампаний до управления каналами продвижения 16 марта 2026, 20:00
- Honda впервые за 70 лет закроет финансовый год с убытком — потери могут достигнуть $4,3 млрд Всё это — на фоне резкого падения стоимости китайского бизнеса из-за конкуренции с местными брендами 13 марта 2026, 20:30
- «Домиленд» Яндекса запускает подписку на сценарии умного дома — управлять домофоном можно будет через «Алису» Новая модель позволит управляющим компаниям повысить доходы 13 марта 2026, 19:00
- Партнёрский материал Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами