Отсутствие обратной связи, «размытые» вакансии и отказ без объяснения: названы главные проблемы на рынке подработки

Главными проблемами на рынке подработки становятся некачественные вакансии, отказы без объяснения причин и отсутствие обратной связи после отклика, показало исследование HRTech-платформы SkillStaff. Среди начинающих специалистов 52% чаще всего сталкиваются именно с молчанием со стороны работодателей. При этом 57% мидлов и 63% сеньоров недовольны вакансиями с размытыми задачами и требованиями.

Среди специалистов начального уровня 52% назвали главным раздражителем отсутствие ответа от работодателей. Ещё 48% указали на низкое качество вакансий, а по 32% — на отказы без объяснений и необходимость постоянно адаптировать резюме.

При этом 40% начинающих специалистов ориентированы на полную занятость, а 36% готовы рассматривать подработку.

У специалистов среднего уровня на первый план выходит качество предложений: 57% недовольны размытым описанием задач и несоответствием зарплат. При этом проблема коммуникации с работодателями сохраняется: 50% респондентов отметили отсутствие обратной связи после откликов, а 36% сталкивались с отказами без объяснения причин.

Кроме того, 36% специалистов признались, что испытывают сложности с определением стоимости своей работы. При этом 47% предпочитают совмещать проектную работу с основной занятостью, а 38% ориентированы на полный рабочий день.

Среди senior-специалистов и тимлидов требования к работодателям выше. 63% раздражают некачественные вакансии с размытым описанием задач, 54% — отсутствие обратной связи после отклика, а 34% — необходимость выполнять рутинные действия при заполнении форм и тестовых заданий.

Ещё 12% столкнулись с проблемами на этапе интервью — от несогласованности графиков до затянутого согласования этапов отбора.

При этом 43% участников опроса предпочли бы работать в проектном формате с более гибким входом в задачи, тогда как только 39% рассматривают полную занятость как приоритет.

По мере роста уровня специалистов меняются и ожидания от рынка. Начинающие работники в первую очередь ждут обратной связи как ориентира для развития, мидлы — прозрачности задач и уровня оплаты, а сеньоры всё чаще воспринимают работу как формат партнёрства, а не классическую занятость.