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Чаще всего на аутстаффинг запрашивают бизнес-аналитиков и мобильных разработчиков — исследование

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

После локдауна даже те компании, которые никогда не использовали удаленную занятость, стали лучше относиться к такому формату и готовы брать внешних специалистов, используя аутстаффинг, выяснили аналитики AWG. По данным специалистов, чаще всего по аутстаффингу привлекают аналитиков и разработчиков.

Чаще всего на аутстаффинг запрашивают бизнес-аналитиков и мобильных разработчиков — исследование

Аустаффинг позволяет быстро и «экологично» закрыть потребность в ресурсах: специалист остается в штате своего прежнего работодателя, при этом он полностью вовлечен в задачи заказчика. И важно, что при аутстаффинге рынок не «перегревается», как при переманивании сотрудников, подчеркивают эксперты.

По мнению аналитиков AWG, можно выделить топ-7 самых популярных позиций, которые чаще других запрашивались клиентами на аутстаффинг в 2021 году:

  • Аналитики (системные и бизнес-аналитики 16%, digital 7%), 23% от всех запросов;
  • Android/iOS-разработчики, 19%;
  • Go-разработчики, 16%;
  • Java-разработчики, 14%;
  • Frontend-разработчики, 13%;
  • PHP-разработчики, 11%;
  • Тестировщики (ручные и авто), 11%.

Ключевыми потребителями аутстаффинга в коммерческом секторе на сегодняшний день являются IT-компании, ритейл, HoReCa и банки.

«Почти четверть клиентов AWG из IT-компаний искали себе на аутстаф Go-разработчиков. Ритейлу и HoReCa требовались iOS/ Android-разработчики (24% и 62% соответственно, распределение между сферами). Данные полностью отражают тот факт, что в представленных сферах наблюдается самое активное развитие IT-систем, нацеленных на дистанционную коммуникацию с клиентами», – отметил исполнительный директор AWG Никита Шабашкевич.

Эксперты компании AWG также отмечают, что в последний год работодатели стали запрашивать не отдельных специалистов, а команды. Чаще других интересуются командами frontend-разработчиков, состоящими из teamlead, двух специалистов уровня senior и двух – уровня middle.

«Мы отмечаем появление нового тренда на IT-рынке — растущий спрос на middle и junior-специалистов. Их относительно несложно найти, и они значительно дешевле. А вопрос высокой продуктивности их работы компании научились решать за счет закрепления middle- и junior-специалистов за ведущими штатными специалистами», – сообщил генеральный директор AWG Александр Хачиян.

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Фото на обложке: MIND AND I / Shutterstock

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