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Ozon ограничил работу маркетплейса в Крыму

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ozon ограничил работу маркетплейса в Крыму из-за проблем с транспортным сообщением. Доставка уже оформленных заказов задерживается, оформление новых приостановлено.

Ozon ограничил работу маркетплейса в Крыму

В компании отметили, что заказы Ozon в регионе доставляют сторонние логистические компании в пункты выдачи агентов, которые выдают заказы и других ритейлеров. У маркетплейса нет в Крыму сотрудников, активов, объектов, пояснили в Ozon.

Из-за происшествия на мосту доставка заказов Ozon в Крыму задерживается, а оформление новых заказов невозможно, пока не решится ситуация с транспортным сообщением.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. В итоге ЧП обрушились пролеты моста. Грузовой транспорт перенаправили на паромную переправу, из-за чего там образовалась очередь. Власти Крыма сообщили о 700 грузовиках со стороны Кубани и 650 со стороны Керчи.

О возможных задержках в доставке предупредили в «Почте России». Почтовый обмен ведется с учетом имеющихся логистических возможностей, отметили в пресс-службе оператора.

В Wildberries воздержались от комментариев. Представитель «Яндекс.Маркета» на момент публикации материала не ответил на запрос.

Фото на обложке: Galina-Photo / Shutterstock

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