Ozon передаёт закрывающиеся ПВЗ новым владельцам бесплатно

Ozon начал бесплатно передавать партнёрам пункты выдачи заказов, которые закрываются, но расположены в «перспективных локациях». По данным сайта Shopper's, новым владельцам не нужно вносить обеспечительный платёж в 30 тыс. рублей. Таким образом маркетплейс одновременно сохраняет ПВЗ для местных жителей и упрощает процесс выхода из бизнеса для прежних владельцев.

Передача пунктов выдачи проходит по действующим правилам сети

Как пишет Shopper's, Ozon отобрал партнёров из разных регионов, которые планируют закрыть ПВЗ, и договорилась с ними о передаче пунктов новым владельцам через стандартный процесс переоформления бизнеса с одного юрлица на другое.

Таким образом, новым владельцам ПВЗ не потребуется платить за сам пункт и вносить обеспечительный платёж в размере 30 тыс. рублей. Передача проходит бесплатно, но по стандартным правилам сети.

Перед переоформлением прежний владелец обязан провести инвентаризацию и погасить все штрафы, если они есть. Формат и тариф пункта выдачи сохраняются в том виде, в котором они были при открытии точки.

Ozon уже подготовил к передаче четыре ПВЗ

На данный момент Ozon готов передать четыре пункта выдачи: два — в Москве, по одному — в Екатеринбурге и в городе Великие Луки Псковской области. Для каждого пункта маркетплейс указывает площадь, срок работы и среднее вознаграждение владельца за последние три месяца.

В маркетплейсе пояснили, что цель инициативы — сохранить ПВЗ, которые «имеют большое значение для местного населения», и одновременно избавить прежних владельцев от «сложного процесса закрытия бизнеса».

Интерес к открытию ПВЗ маркетплейсов снижается

Ранее «Коммерсантъ» сообщал о снижении интереса предпринимателей к открытию новых пунктов выдачи. Как писала газета, с декабря 2024 года по февраль 2025 года спрос на франшизы ПВЗ сократился на 14% год к году.

В январе 2025 года интерес к открытию ПВЗ Wildberries снизился на 19,6%, Ozon — на 12%. Среди причин — опасения предпринимателей понести убытки и закрыть бизнес.

Общее число пунктов выдачи продолжает расти

Несмотря на снижение интереса к новым открытиям, общее число ПВЗ продолжает увеличиваться. По данным Infoline, на начало 2025 года у Ozon было открыто более 60 тыс. ПВЗ, у «Яндекс Маркета» — почти 15 тыс., сообщили «Коммерсанту» в компаниях.

В ноябре 2025-го в Wildberries отмечали, что число владельцев пунктов выдачи заказов за год увеличилось более чем на 60%. Наиболее активно расширяются партнёры-сетевики, которые управляют сразу несколькими точками. На конец октября 2025 года общее количество ПВЗ маркетплейса превысило 90 тыс.