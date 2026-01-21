Ozon начал бесплатно передавать новым владельцам закрывающиеся ПВЗ: главное условие — «перспективная локация»
Ozon передаёт закрывающиеся ПВЗ новым владельцам бесплатно
Ozon начал бесплатно передавать партнёрам пункты выдачи заказов, которые закрываются, но расположены в «перспективных локациях». По данным сайта Shopper's, новым владельцам не нужно вносить обеспечительный платёж в 30 тыс. рублей. Таким образом маркетплейс одновременно сохраняет ПВЗ для местных жителей и упрощает процесс выхода из бизнеса для прежних владельцев.
Передача пунктов выдачи проходит по действующим правилам сети
Как пишет Shopper's, Ozon отобрал партнёров из разных регионов, которые планируют закрыть ПВЗ, и договорилась с ними о передаче пунктов новым владельцам через стандартный процесс переоформления бизнеса с одного юрлица на другое.
Таким образом, новым владельцам ПВЗ не потребуется платить за сам пункт и вносить обеспечительный платёж в размере 30 тыс. рублей. Передача проходит бесплатно, но по стандартным правилам сети.
Перед переоформлением прежний владелец обязан провести инвентаризацию и погасить все штрафы, если они есть. Формат и тариф пункта выдачи сохраняются в том виде, в котором они были при открытии точки.
Ozon уже подготовил к передаче четыре ПВЗ
На данный момент Ozon готов передать четыре пункта выдачи: два — в Москве, по одному — в Екатеринбурге и в городе Великие Луки Псковской области. Для каждого пункта маркетплейс указывает площадь, срок работы и среднее вознаграждение владельца за последние три месяца.
В маркетплейсе пояснили, что цель инициативы — сохранить ПВЗ, которые «имеют большое значение для местного населения», и одновременно избавить прежних владельцев от «сложного процесса закрытия бизнеса».
Интерес к открытию ПВЗ маркетплейсов снижается
Ранее «Коммерсантъ» сообщал о снижении интереса предпринимателей к открытию новых пунктов выдачи. Как писала газета, с декабря 2024 года по февраль 2025 года спрос на франшизы ПВЗ сократился на 14% год к году.
В январе 2025 года интерес к открытию ПВЗ Wildberries снизился на 19,6%, Ozon — на 12%. Среди причин — опасения предпринимателей понести убытки и закрыть бизнес.
Общее число пунктов выдачи продолжает расти
Несмотря на снижение интереса к новым открытиям, общее число ПВЗ продолжает увеличиваться. По данным Infoline, на начало 2025 года у Ozon было открыто более 60 тыс. ПВЗ, у «Яндекс Маркета» — почти 15 тыс., сообщили «Коммерсанту» в компаниях.
В ноябре 2025-го в Wildberries отмечали, что число владельцев пунктов выдачи заказов за год увеличилось более чем на 60%. Наиболее активно расширяются партнёры-сетевики, которые управляют сразу несколькими точками. На конец октября 2025 года общее количество ПВЗ маркетплейса превысило 90 тыс.
