РБК: бывший топ-менеджер PepsiCo возглавит производителя «Фрутоняни»
Бывший топ-менеджер PepsiCo Роман Рыбаков возглавит АО «Прогресс» — производителя детского питания «Фрутоняня», рассказали два источника РБК. По их словам, совет директоров компании принял решение о смене гендиректора на заседании 14 февраля.
- Новости
RB.RU направил запрос в «Прогресс».
Рыбаков специализируется «на выработке стратегий и создании высокоэффективных команд», отметил один из собеседников РБК. Другой источник уточнил, что Рыбаков известен на рынке по работе в качестве одного из ключевых топ-менеджеров PepsiCo и «Вимм-Билль-Данна».
В PepsiCo топ-менеджер работал в 2015–2020 годах на посту старшего директора в категории напитков и соков. РБК напомнил, что в 2017 году компания обогнала Coca-Cola по доле рынка в категории напитков в денежном выражении. В «Вимм-Билль-Данне» Рыбаков работал в 2011-2015 годах на должности генерального менеджера по Северо-Западному региону, следует из информации в профиле топ-менеджера в LinkedIn.
В 2020 году Рыбаков устроился в тайскую компанию Thai Union, которая специализируется на производстве и продаже морепродуктов, став гендиректором ее российского подразделения.
Сейчас «Прогресс» возглавляет Наталья Медунова. Она тоже начала карьеру в «Вимм-Билль-Данне», где работала с 2003 года. С 2012-го Медунова работала в российской «дочке» PepsiCo, в 2015 году став директором по работе с ключевыми клиентами.
«Прогресс» был основан в 1990 году. Сейчас компания, по собственным данным, является крупнейшим производителем детского питания в России и выпускает овощные пюре, каши, кисломолочные продукты, фруктовые пюре, супы и другие товары. В 2023 году выручка АО «Прогресс» составила 38 млрд рублей против 33 млрд рублей в 2022 году. Чистая прибыль компании по итогам позапрошлого года — 6,4 млрд рублей.
Фото на обложке: Siarhei Kuranets / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Просто о сложном: первые шаги в бизнесe»
- 1 Генеральный директор Uber уходит из совета директоров разработчика бесплотных автомобилей Aurora Innovation Это решение не связано с разногласиями топ-менеджера и стартапа 04 января 11:59
- 2 Как оформить перевод сотрудника на другую должность Проблемы может доставить даже перевод по инициативе сотрудника 19 июля 16:32
- 3 Pepsi подала заявку на регистрацию бренда «мясные недели» в России В феврале американская корпорация и ее структуры подали в Роспатент 25 заявок 04 марта 12:54
- 4 Как создавались легендарные бренды: история, интересные факты IKEA — не шведское слово 28 декабря 13:00