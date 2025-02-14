РБК: бывший топ-менеджер PepsiCo возглавит производителя «Фрутоняни»

Бывший топ-менеджер PepsiCo Роман Рыбаков возглавит АО «Прогресс» — производителя детского питания «Фрутоняня», рассказали два источника РБК. По их словам, совет директоров компании принял решение о смене гендиректора на заседании 14 февраля.

RB.RU направил запрос в «Прогресс».

Рыбаков специализируется «на выработке стратегий и создании высокоэффективных команд», отметил один из собеседников РБК. Другой источник уточнил, что Рыбаков известен на рынке по работе в качестве одного из ключевых топ-менеджеров PepsiCo и «Вимм-Билль-Данна».

В PepsiCo топ-менеджер работал в 2015–2020 годах на посту старшего директора в категории напитков и соков. РБК напомнил, что в 2017 году компания обогнала Coca-Cola по доле рынка в категории напитков в денежном выражении. В «Вимм-Билль-Данне» Рыбаков работал в 2011-2015 годах на должности генерального менеджера по Северо-Западному региону, следует из информации в профиле топ-менеджера в LinkedIn.

В 2020 году Рыбаков устроился в тайскую компанию Thai Union, которая специализируется на производстве и продаже морепродуктов, став гендиректором ее российского подразделения.

Сейчас «Прогресс» возглавляет Наталья Медунова. Она тоже начала карьеру в «Вимм-Билль-Данне», где работала с 2003 года. С 2012-го Медунова работала в российской «дочке» PepsiCo, в 2015 году став директором по работе с ключевыми клиентами.

«Прогресс» был основан в 1990 году. Сейчас компания, по собственным данным, является крупнейшим производителем детского питания в России и выпускает овощные пюре, каши, кисломолочные продукты, фруктовые пюре, супы и другие товары. В 2023 году выручка АО «Прогресс» составила 38 млрд рублей против 33 млрд рублей в 2022 году. Чистая прибыль компании по итогам позапрошлого года — 6,4 млрд рублей.

Фото на обложке: Siarhei Kuranets / Shutterstock / FOTODOM