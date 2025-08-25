Российские врачи создали первый в мире ИИ для МРТ младенцев

Yandex B2B Tech создала нейросеть, которая помогает диагностировать ДЦП и другие патологии мозга у новорожденных. Теперь на процесс, который занимал дни, уходит всего несколько минут. Как сообщают в пресс-службе, это первый в мире инструмент такого уровня для малышей.

Первое ИИ-решение для МРТ младенцев

Yandex B2B Tech, студенты ШАДа и специалисты Санкт-Петербургского педиатрического медуниверситета разработали нейросеть для анализа МРТ головного мозга новорожденных. Она помогает врачам заметить первые признаки детского церебрального паралича и других нарушений нервной системы уже в младенческом возрасте.

Нейросеть анализирует снимки и с точностью свыше 90% выделяет серое и белое вещество, показывая соотношение и состояние структур мозга. Для врача это — шанс быстрее поставить диагноз и выбрать тактику терапии. Обычно на расшифровку МРТ уходит от нескольких часов до нескольких дней, но теперь достаточно пары минут.

Принцип работы

Решение развернули на платформе Yandex Cloud. Врач загружает снимки на специальную страницу проекта, данные анонимизируются автоматически — имя и личная информация пациента скрываются. На выходе получается готовое изображение с разметкой.

В будущем сервис позволит отслеживать развитие мозга в динамике и корректировать терапию на ранних стадиях. Для ДЦП это особенно критично: болезнь встречается в 2–3 случаях на тысячу новорожденных и остаётся одной из главных причин детской инвалидности.

Проблема — в данных

Проект стал совместной работой специалистов Центра технологий для общества Yandex Cloud, студентов ШАДа и медицинских экспертов. Участники признают: самая тяжёлая часть — не алгоритмы, а подготовка датасета, где нужны врачи с опытом, а ресурса всегда не хватает.

«Для правильной разметки МРТ нужны квалифицированные специалисты, врачи с многолетним опытом. При этом их ресурс ограничен, а каждое МРТ-исследование — это минимум 22 среза, и на анализ всех этих изображений может уходить много часов», — сообщили в пресс-службе Yandex B2B Tech.

Разработку обучали на 1500 обезличенных снимках пациентов университета и на открытых данных конкурса MICCAI Grand Challenge. Для автоматической разметки использовали модель BIBSNet, а для сегментации — архитектуры ResNet и U-Net.

Будущее технологии

Пресс-служба компании подтвердила, что сейчас разработка находится на этапе активного тестирования, чтобы в будущем его смогут применять в реальной врачебной практике. В планах — выложить решение в опенсорс, чтобы его могли использовать медики по всему миру.

«Мы уже видим интерес со стороны специалистов лучевой диагностики, неонатологов, педиатров, которые хотят отслеживать развитие мозга в динамике, исследовать разные патологии нервной системы, назначать для пациентов более эффективную терапию и реабилитацию», — сообщили в пресс-службе Yandex B2B Tech.

Контекст

Сегодня на рынке есть десятки коммерческих решений для лучевой диагностики, но ни одно не заточено под анализ МРТ младенцев. Как сообщили в пресс-службе компании, на мировом рынке коммерческих решений для лучевой диагностики достаточно много, но ни одно из них не подходило для анализа МРТ младенцев. Таким образом, разработка Yandex B2B Tech пока что уникальна.