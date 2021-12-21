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Bayer и ФРИИ проведут питч-сессию для Digital Health и AgroTech стартапов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Международная фармацевтическая компания Bayer и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) проведут питч-сессию для стартапов из сфер Digital Health и AgroTech. Победители попадут в акселератор G4A Moscow и получать возможность запустить пилот с Bayer.

Bayer и ФРИИ проведут питч-сессию для Digital Health и AgroTech стартапов

Об открытии набора стартапов для участия в ежегодной питч-сессии Life Science Pitch Day RB сообщили в пресс-службе «Акселератора ФРИИ».

К участию приглашаются стартапы из сфер Digital Health и AgroTech. Организаторы ищут решения в области цифрового растениеводства, сбора данных и исследований реальной клинической практики, автоматизации взаимодействия, медицины, в том числе онкологии, женского здоровья и кардиологии.

Также в зоне поиска цифровые проекты для портфеля безрецептурных препаратов компании Bayer, подчеркнули организаторы.

Главным условием для участия в питч-сессии является стадия стартапа не ранее MVP (минимально жизнеспособный продукт). Прием заявок продлится до 11 февраля 2022 года. Подать заявку можно на сайте питч-сессии.

«Победители Life Science Pitch Day пройдут в Акселератор G4A Moscow и в случае нахождения совместных точек роста получат возможность запустить пилот с Bayer», – рассказали в пресс-службе «Акселератора ФРИИ». 

Участников питч-сессии объявят 18 февраля. Сама сессия пройдет 3 марта в онлайн-формате.

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Фото на обложке: taranchic / Shutterstock

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