«Почта России» ввела бонусную программу

«Почта России» ввела бонусную систему за оплату доставок на своем сайте и в мобильном приложении. В виде бонусов, где один равен одному рублю, можно вернуть 5% от стоимости доставки.

О введении бонусной системы сообщили в пресс-службе «Почты России».

Бонусы будут начислять с оплаты отправлений на всей территории России, но только если они были оформлены и оплачены на сайте оператора либо в мобильном приложении. В программу входит доставка по России EMS-отправлений, посылок 1 класса и нестандартных посылок, доставка международных посылок и мелких пакетов, пояснили в компании.

«У нас большое число клиентов, которые регулярно отправляют посылки. Это и обычные отправители, и продавцы, торгующие в социальных сетях, и те, кто продает товары через онлайн-сервисы с объявлениями. Для каждого из них наша бонусная программа – это отличная возможность экономить на доставке посылок», – отметил директор по маркетингу и развитию продуктов «Почты России» Артем Степин.

Бонусы в размере 5% от уплаченных средств зачислят на счет в личном кабинете. Каждый бонус будет равен одному рублю. Их можно будет потратить на оплату доставок, в том числе полную за вычетом одного рубля. Программа действует только для физических лиц, уточнили в «Почте России».

В течение 6 месяцев 2021 года программа работала в тестовом режиме в некоторых регионах России. По данным оператора, ее участниками стали 55 тыс. человек, им начислили более 10 млн рублей в виде бонусов.

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