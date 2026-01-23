Почти 90% студентов в вузах России списывают при помощи нейросетей — чаще всего к ИИ обращаются третьекурсники
Почти 90% студентов в России списывают с помощью ИИ
Почти 90% российских студентов используют искусственный интеллект при сдаче зачёта или экзамена, выяснили аналитики НИУ ВШЭ. Меньше всего к помощи нейросетей прибегают отличники и двоечники. По данным экспертов, на масштабы списывания влияет город, в котором расположен университет.
Меньше 4% студентов списывают традиционными способами
Эксперты НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург опросили более 500 студентов из вузов разных городов России. Исследование показало, что только 11% студентов никогда не обращались к нейросетям.
Почти 89% используют ИИ с разной периодичностью — для подготовки письменных работ или ответов к зачетам и экзаменам. Регулярно списывают традиционными способами лишь 3,4% студентов.
Троечники и хорошисты больше других нуждаются в ИИ
Исследование выявило связь между использованием нейросетей и уровнем успеваемости. Чаще всего к помощи ИИ прибегают троечники и хорошисты — 88–89% в этих группах.
На втором месте по частоте использования нейросетей оказались студенты с низкой успеваемостью — около 40%. Отличники и двоечники реже используют ИИ при сдаче зачетов и экзаменов.
Доцент департамента экономики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Розмаинский отметил, что отличники могут использовать технологии в стремлении получить высокие оценки любой ценой, тогда как двоечники чаще не считают учебные результаты приоритетом.
Географическое расположение вуза влияет на списывание
Самыми активными пользователями нейросетей оказались третьекурсники — на этом году обучения 91% студентов используют ИИ. К выпуску из университета показатель снижается до 83%
Среди факторов, влияющих на списывание и использование нейросетей, исследователи выделяют:
- отсутствие порицания академической нечестности в окружении студентов;
- размер города, в котором расположен университет;
- социальную среду обучения;
- организационные условия учебного процесса.
Использование ИИ несёт риски для когнитивных способностей
Доцент департамента экономики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Розмаинский отмечает, что активное использование нейросетей в учебе несёт ряд рисков. По его словам, ИИ может приводить к снижению когнитивных способностей, ухудшению навыков критического мышления и поверхностному усвоению учебного материала.
Для снижения масштабов академической нечестности и смягчения этих рисков он предлагает комплекс мер, среди которых:
- индивидуальный подход к работающим студентам;
- система гибких дедлайнов;
- внедрение систем проверки на плагиат;
- чёткие критерии академической честности;
- консультации по тайм-менеджменту и снижению стресса;
-
включение в образовательные программы воркшопов по академической этике.
По мнению исследователя, такие меры могут повысить прозрачность учебного процесса и снизить мотивацию к нечестной сдаче зачетов и экзаменов.
- 1 Названы топ—500 самых дорогих брендов мира: лидером рейтинга снова стала Apple с оценкой $608 млрд Apple – самая дорогая компания мира с оценкой $608 млрд 22 января 2026, 18:00
- 2 «Теремок» готовит обновление: сеть планирует запустить барный формат в 2026-м — с эксклюзивными коктейлями «Теремок» планирует запустить барный формат в 2026 году 22 января 2026, 17:00
- 3 VK Видео установили более 100 млн раз с момента запуска: 81,5 млн человек используют приложение ежемесячно VK Видео установили более 100 млн раз за два года 22 января 2026, 16:05
- 4 Советы от Точка Банк: как наладить белый импорт из Китая Разбираемся, почему серые схемы работают всё хуже 22 января 2026, 15:47