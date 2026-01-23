Почти 90% студентов в России списывают с помощью ИИ

Почти 90% российских студентов используют искусственный интеллект при сдаче зачёта или экзамена, выяснили аналитики НИУ ВШЭ. Меньше всего к помощи нейросетей прибегают отличники и двоечники. По данным экспертов, на масштабы списывания влияет город, в котором расположен университет.

Меньше 4% студентов списывают традиционными способами

Эксперты НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург опросили более 500 студентов из вузов разных городов России. Исследование показало, что только 11% студентов никогда не обращались к нейросетям.

Почти 89% используют ИИ с разной периодичностью — для подготовки письменных работ или ответов к зачетам и экзаменам. Регулярно списывают традиционными способами лишь 3,4% студентов.

Троечники и хорошисты больше других нуждаются в ИИ

Исследование выявило связь между использованием нейросетей и уровнем успеваемости. Чаще всего к помощи ИИ прибегают троечники и хорошисты — 88–89% в этих группах.

На втором месте по частоте использования нейросетей оказались студенты с низкой успеваемостью — около 40%. Отличники и двоечники реже используют ИИ при сдаче зачетов и экзаменов.

Доцент департамента экономики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Розмаинский отметил, что отличники могут использовать технологии в стремлении получить высокие оценки любой ценой, тогда как двоечники чаще не считают учебные результаты приоритетом.

Географическое расположение вуза влияет на списывание

Самыми активными пользователями нейросетей оказались третьекурсники — на этом году обучения 91% студентов используют ИИ. К выпуску из университета показатель снижается до 83%

Среди факторов, влияющих на списывание и использование нейросетей, исследователи выделяют:

отсутствие порицания академической нечестности в окружении студентов;

размер города, в котором расположен университет;

социальную среду обучения;

организационные условия учебного процесса.

Использование ИИ несёт риски для когнитивных способностей

Доцент департамента экономики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Розмаинский отмечает, что активное использование нейросетей в учебе несёт ряд рисков. По его словам, ИИ может приводить к снижению когнитивных способностей, ухудшению навыков критического мышления и поверхностному усвоению учебного материала.

Для снижения масштабов академической нечестности и смягчения этих рисков он предлагает комплекс мер, среди которых:

индивидуальный подход к работающим студентам;

система гибких дедлайнов;

внедрение систем проверки на плагиат;

чёткие критерии академической честности;

консультации по тайм-менеджменту и снижению стресса;

включение в образовательные программы воркшопов по академической этике.





По мнению исследователя, такие меры могут повысить прозрачность учебного процесса и снизить мотивацию к нечестной сдаче зачетов и экзаменов.