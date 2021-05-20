«Почта России» начнёт продавать российское вино онлайн

«Почта России» начнёт продавать российское вино дистанционно: пилотный эксперимент запустится летом в Москве и Мордовии. Через 4 года алкогольный оборот почты может составить $100 млрд в случае легализации рынка онлайн-продаж.

Провести «эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей, в том числе путем заказа через онлайн-ресурсы АО «Почта России», правительству и почтовому оператору в начале апреля поручил президент Владимир Путин, сообщает РБК со ссылкой на презентацию «Доставка российского вина напрямую покупателям — D2C торговля»

По словам заместителя гендиректора «Почты России» Алексея Скатина, оператор действительно принимает участие в разработке проекта дистанционной продажи алкоголя. Также проект «концептуально» поддерживает Министерство финансов.

С 2007 года дистанционная продажа алкоголя запрещена в России, но это не мешает продавцам реализовывать горячительные напитки через Интернет с доставкой и самовывозом. В презентации «Почты России» указано, что «нужна легальная схема с единым надёжным оператором («Почтой России») и жёсткий запрет «чёрной» доставки».



Проведение эксперимента намечено на июль-декабрь 2021 года. Ассортимент составят вина 25 крупнейших российских производителей: участие в проекте подтвердил «Абрау-Дюрсо». Алкоголь можно будет заказать на авторизованной площадке, внеся полную предоплату: после этого можно будет оформить доставку или забрать заказ в почтовом отделении.

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