«Идею оценил сам Маск»: польский стартап Nevomo готовится к третьему раунду инвестиций

Сбор средств будет осуществляться на британской платформе Seedrs, пишет польский портал Strefa Inwestorów.

Nevomo — один из самых амбициозных стартапов из Польши. Компания ведёт разработку собственного поезда-«гиперлупа»: по заявлениям Nevomo, он позволит путешествовать со скоростью до 550 км/ч.

Проект Nevomo, в отличие от Hyperloop Илона Маска, базируется на модернизации существующих систем железных дорог: компания предлагает усовершенствовать их с помощью магнитного рельсового пути.

Ранее Nevomo провёл первый раунд на платформе Seedrs в 2019 году. Целью кампании было получение €200 тысяч, но интерес инвесторов значительно превысил эту сумму и пробил отметку в €330 тысяч. Финансирование позволило компании построить тестовую модель.

В начале 2020 года начался второй раунд финансирования. На этот раз целью было собрать более €450 тысяч, но по итогу Nevomo собрала почти в 2 раза больше — €800 тысяч. Сейчас же компания вновь намеревается провести краудфандинговую кампанию на платформе Seedrs, регистрация для потенциальных инвесторов уже открыта.

Польский стартап планирует начать строительство полноразмерной тестовой трассы в середине 2021 года. Первые испытания своего поезда Nevomo планирует провести на рубеже 2023 и 2024 годов.

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Фото: nevomo.tech.