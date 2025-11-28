Александр Шикинов стал новым коммерческим директором М2

Экосистема недвижимости М2 усилила управленческую команду, назначив коммерческим директором Александра Шикинова. До перехода в М2 он 14 лет руководил продажами в Mango Office. Топ-специалист из телеком-сектора должен повысить качество клиентской работы, считают в экосистеме М2. По оценке самого Александра Шикинова, эффективность работы продаж может вырасти минимум на 10% уже в ближайшее время.

М2 обновит клиентские процессы и контроль эффективности

Как отмечается в заявлении М2, Александр Шикинов займётся переосмыслением процессов продаж и перестройкой управления командой. Он планирует внедрить новые методы работы с клиентами и цифровые инструменты контроля — так называемый регулярный менеджмент.

Среди его приоритетов — развитие партнёрских каналов и усиление взаимодействия с ключевыми клиентами.

Новый коммерческий директор приносит в М2 телеком- и SaaS-экспертизу

До перехода в М2 Александр Шикинов 14 лет выстраивал продажи в Mango Office: занимался привлечением новых клиентов, отвечал за выполнение финансовых планов и помогал создавать продукты, учитывая запросы рынка.

В экосистеме М2 также подчеркнули, что у Александра большой опыт внедрения SaaS-решений (когда приложения доступны по подписке) и других технологических сервисов — как для бизнеса, так и для государственных структур.

В портфеле Александра Шикинова есть и опыт работы с недвижимостью: проектные задачи в сфере ЖКХ, реализованные на предыдущем месте работы.

Непростой период — пространство для роста

По словам Александра Шикинова, сложный этап, в котором находится рынок недвижимости, открывает для компании возможности.

«Именно в сложные времена обычно происходит наибольший рост», — отметил новый коммерческий директор М2 Александр Шикинов.

В М2 он намерен применять свои компетенции, чтобы, как он выразился, «успешно пройти этот этап, нарастив показатели».