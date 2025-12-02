Prada купила Versace за €1,3 млрд: сделка официально закрыта

Prada завершила покупку Versace за €1,3 млрд, закрыв одну из самых ожидаемых сделок в индустрии люкса. Теперь яркий гламурный бренд Джанни Версаче станет третьей ключевой маркой группы — рядом с Prada и Miu Miu. По данным Reuters, это крупный стратегический разворот для итальянского модного дома.

Исполнительный директор Prada займёт новую должность в Versace

Итальянская компания Prada сообщила, что закрыла сделку по приобретению Versace у контролирующей компании Capri Holdings за сумму около €1,3 млрд.

Переговоры завершились после того, как Capri из-за возражений антимонопольных регуляторов не смогла продать свои активы Tapestry (дизайнерская компания, которой принадлежат бренды Coach, Kate Spade New York и Stuart Weitzman).

«Контакты были ещё во время COVID, велись переговоры даже до продажи Capri компании Tapestry. Когда та сделка сорвалась из-за антимонопольных вопросов, мы вернулись и попытались ускорить процесс», — сообщил в интервью Reuters исполнительный директор Prada Лоренцо Бертелли (сын Миуччи Прады и Патрицио Бертелли).

Также Лоренцо Бертелли сообщил, что станет исполнительным председателем Versace после завершения интеграции.

Слияние меняет стратегическую архитектуру холдинга Prada

Основанный в 1978 году Джанни Версаче бренд присоединится к двум другим ключевым маркам группы — Prada и Miu Miu.

Лоренцо Бертелли отметил, что приобретение Versace соответствует двум главным критериям Prada:

сделка не несёт чрезмерного финансового риска;

узнаваемость бренда Versace сделали покупку логичным шагом для группы.

Бренд Versace известен яркой, гламурной эстетикой и входит в число наиболее узнаваемых модных брендов в мире. Теперь, как пишет Reuters, бренд станет частью стратегического курса, который меняет архитектуру всего холдинга Prada.

После ухода Донателлы Версаче бренд взял новый курс

В марте 2025 года, за несколько недель до объявления сделки с Prada, Донателла Версаче покинула пост креативного директора после почти 30 лет работы в доме. Её заменил Дарио Витале, ранее занимавший пост директора по дизайну в Miu Miu. Этот кадровый переход стал первым серьёзным шагом в обновлении творческого направления бренда — ещё до того, как стало известно о переговорах с Prada.

Контекст

Основанная в 1978 году в Милане, Versace долгие годы была одним из самых ярких символов итальянской моды. Для Capri Holdings бренд был одним из ключевых активов, однако сделка по продаже холдинга компании Tapestry не состоялась из-за возражений регуляторов.

Это открыло Prada возможность вернуться к переговорам, которые велись ещё во время пандемии. Теперь Versace входит в структуру Prada, усиливая её портфель и меняя баланс сил на рынке люксовой моды.