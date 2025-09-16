Стартап преподавателя из России победил в Startup Peru 12G

Российский преподаватель ИТМО Антон Поцулин разработал технологию при которой киноа можно приготовить всего за 3 минуты, и превратил ее в международный стартап. Проект победил в престижном конкурсе Startup Peru 12G и получил крупное финансирование. Теперь команда готовится развивать продукт в Латинской Америке.

Киноа как бизнес-ускоритель

Технология приготовления за 3 минуты крупы, которую варят в Перу почти 20 минут, стала стартапом с международным масштабом. Она принесла победу на крупном конкурсе Startup Peru 12G. Его организаторы дают шанс на финансирование интересным бизнес-инициативам.

Преподаватель ИТМО Антон Поцулин представил проект от лица команды Qui9, в которую также вошла его партнер — Сильвия Касерес Чалько из Перу. Вместе они обошли пять сотен соперников и получили финансирование до $40 тысяч на развитие проекта.

Результат принесла совместная работа

Антон и Сильвия познакомились во время выступления на акселераторе Nexum PUCP в Перу. Она предложила технологию, а он упаковал ее в бизнес-модель.

До этого девушка несколько лет пыталась выйти в финал Startup Peru 12G, но спотыкалась о «недостаточно проработанную аудиторию».

Антон добавил фокус на целевой рынок, продумал финансовую систему и запустил чат-бот, у которого можно запросить рецепты, в составе которых есть киноа. Параллельно Сильвия получила все важные сертификаты по безопасности и оформила патентные документы.

Языковой барьер не стал преградой

Работа шла ночами: восьмичасовая разница в поясах и незнание Антоном испанского языка сначала мешали. Через полгода он уже презентовал проект без переводчика и разбирался в налогах Перу.

Стартап выиграл, работа теперь ведется через акселератор Emprende UP при Тихоокеанском университете (входит в топ-100 вузов Латинской Америки).

Продукт увидят в разных странах

Сегодня команда готовится к реализации поставок в магазины, ориентированные на здоровое питание, в Перу и готовит экспансию в Бразилию. К работе над проектом присоединилась нутрициолог Джованна Годой, которая отвечает за маркетинговую стратегию и дизайнерское оформление.

Для России тоже создается новая разработка — батончики из киноа с высоким содержанием железа. Наставником выступает декан факультета технологического менеджмента ИТМО Андрей Анфиногенов.

Новый уровень для российского университета

Антон Поцулин отмечает, что победа — это не только его персональная заслуга, но и репутационный рывок для ИТМО.

Университет закрепил за собой авторитетный бизнес-статус в Латинской Америке и наладил сотрудничество с акселераторами крупнейших перуанских вузов — от Пиуры до Санта-Марии. Для студентов это открывает путь к совместным проектам и упрощает выход на латиноамериканский рынок.

Контекст

Startup Peru 12G проводится Министерством производства Перу и поддерживает предпринимателей любого уровня — от новичков до опытных игроков. В этом году участвовало около 500 команд, защищавших свои идеи перед профессионалами. Условия просты: инновационность, масштабируемость и юридическая чистота в рамках законодательства страны.

Фото: пресс-служба ИТМО