Стартап преподавателя из России победил в Startup Peru 12G

Российский преподаватель ИТМО Антон Поцулин разработал технологию при которой киноа можно приготовить всего за 3 минуты, и превратил ее в международный стартап. Проект победил в престижном конкурсе Startup Peru 12G и получил крупное финансирование. Теперь команда готовится развивать продукт в Латинской Америке.
Киноа как бизнес-ускоритель
Технология приготовления за 3 минуты крупы, которую варят в Перу почти 20 минут, стала стартапом с международным масштабом. Она принесла победу на крупном конкурсе Startup Peru 12G. Его организаторы дают шанс на финансирование интересным бизнес-инициативам.
Преподаватель ИТМО Антон Поцулин представил проект от лица команды Qui9, в которую также вошла его партнер — Сильвия Касерес Чалько из Перу. Вместе они обошли пять сотен соперников и получили финансирование до $40 тысяч на развитие проекта.
Результат принесла совместная работа
Антон и Сильвия познакомились во время выступления на акселераторе Nexum PUCP в Перу. Она предложила технологию, а он упаковал ее в бизнес-модель.
До этого девушка несколько лет пыталась выйти в финал Startup Peru 12G, но спотыкалась о «недостаточно проработанную аудиторию».
Антон добавил фокус на целевой рынок, продумал финансовую систему и запустил чат-бот, у которого можно запросить рецепты, в составе которых есть киноа. Параллельно Сильвия получила все важные сертификаты по безопасности и оформила патентные документы.
Языковой барьер не стал преградой
Работа шла ночами: восьмичасовая разница в поясах и незнание Антоном испанского языка сначала мешали. Через полгода он уже презентовал проект без переводчика и разбирался в налогах Перу.
Стартап выиграл, работа теперь ведется через акселератор Emprende UP при Тихоокеанском университете (входит в топ-100 вузов Латинской Америки).
Продукт увидят в разных странах
Сегодня команда готовится к реализации поставок в магазины, ориентированные на здоровое питание, в Перу и готовит экспансию в Бразилию. К работе над проектом присоединилась нутрициолог Джованна Годой, которая отвечает за маркетинговую стратегию и дизайнерское оформление.
Для России тоже создается новая разработка — батончики из киноа с высоким содержанием железа. Наставником выступает декан факультета технологического менеджмента ИТМО Андрей Анфиногенов.
Новый уровень для российского университета
Антон Поцулин отмечает, что победа — это не только его персональная заслуга, но и репутационный рывок для ИТМО.
Университет закрепил за собой авторитетный бизнес-статус в Латинской Америке и наладил сотрудничество с акселераторами крупнейших перуанских вузов — от Пиуры до Санта-Марии. Для студентов это открывает путь к совместным проектам и упрощает выход на латиноамериканский рынок.
Контекст
Startup Peru 12G проводится Министерством производства Перу и поддерживает предпринимателей любого уровня — от новичков до опытных игроков. В этом году участвовало около 500 команд, защищавших свои идеи перед профессионалами. Условия просты: инновационность, масштабируемость и юридическая чистота в рамках законодательства страны.
Фото: пресс-служба ИТМО
