Привлекли 170 млн ₽: сеть ресторанов Meat_Coin досрочно закрыла pre-IPO и прогнозирует выручку выше 2,3 млрд ₽
Сеть мясных ресторанов Meat_Coin досрочно закрыла pre-IPO
Высококачественный гастрономический бренд Meat_Coin снова доказал, что умеет превращать стейки в деньги. Компания закрыла раунд предварительного публичного размещения досрочно: за 7% акций инвесторы заплатили 170 млн руб. Сделку организовывал сервис BITL, а заявки собирались через площадку Zorko.
Инвесторы готовы финансировать
Раунд стартовал в этом месяце, но закончился раньше срока: спрос превысил предложение.
Meat_Coin сегодня — сеть из шести ресторанов в столице, Петербурге и на побережье Финского залива. Привлеченную сумму направят на финансирование открытия трех точек:
- ресторана в Газетном переулке в центре столицы,
- заведения в подмосковной Жуковке,
- ресторана с азиатской кухней Jidai в северной столице.
Филигранная сделка
Управляющий партнер организатора раундов инвестиций BITL Павел Буров отметил, что Meat_Coin — это понятный бизнес с прозрачной экономикой и осязаемыми активами, которые любой инвестор может лично оценить и попробовать.
Он добавил: при масштабировании оборот может перевалить за 2,3 млрд руб. к 2027 году, а мультипликатор EV/EBITDA держится на уровне х5.
Ставка на комьюнити
Сооснователь и председатель совета директоров Нодар Узарашвили объяснил успех простым фактом: Meat_Coin интересен и гостям, и инвесторам.
«Наш бренд востребован, и сообщество единомышленников верит в рост компании и ее устойчивость», — отметил он.
Рынку нужны такие инвестиции
Заявки на раунд собирались через платформу Zorko — партнера Мосбиржи. Она открыла доступ частным и институциональным инвесторам, а переподписка подтвердила: российскому рынку нужны такие кейсы, где можно вложиться в понятный и прибыльный офлайн-бизнес.
Контекст
Meat_Coin начал с первого ресторана в Санкт-Петербурге в 2017 году, а сегодня под брендом работают площадки в Москве, Петербурге и Комарово, плюс новые проекты Meat_Coin и Jidai.
Бренд позиционируется в премиум-сегменте, делая акцент на гастрошоу и деталях, а все активы сети сконцентрированы на эмитенте — АО «Гигарест».
- 1 ИИ увеличил доходы у 38% российских компаний: более половины внедрили технологии в продажи и производство ИИ в российском бизнесе — кому нужен и для чего 15 сентября 2025, 18:19
- 2 508 тыс. кибератак в 2024 году: в России представили первую платформу для бесплатной защиты сайтов малого бизнеса Бесплатная защита впервые доступна сайтам малого бизнеса 15 сентября 2025, 17:54
- 3 Самые подрабатывающие — зумеры: Авито расширяет рынок временной занятости и запускает новый сервис в Москве Подработка на Авито теперь доступна в Москве и области 15 сентября 2025, 17:04
- 4 MAX превращается в «паспорт»: мессенджер начал тестировать Цифровой ID для подтверждения личности MAX мессенджер запустил Цифровой ID — онлайн-аналог паспорта 15 сентября 2025, 16:46