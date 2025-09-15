Сеть мясных ресторанов Meat_Coin досрочно закрыла pre-IPO

Высококачественный гастрономический бренд Meat_Coin снова доказал, что умеет превращать стейки в деньги. Компания закрыла раунд предварительного публичного размещения досрочно: за 7% акций инвесторы заплатили 170 млн руб. Сделку организовывал сервис BITL, а заявки собирались через площадку Zorko.

Инвесторы готовы финансировать

Раунд стартовал в этом месяце, но закончился раньше срока: спрос превысил предложение.

Meat_Coin сегодня — сеть из шести ресторанов в столице, Петербурге и на побережье Финского залива. Привлеченную сумму направят на финансирование открытия трех точек:

ресторана в Газетном переулке в центре столицы,

заведения в подмосковной Жуковке,

ресторана с азиатской кухней Jidai в северной столице.

Филигранная сделка

Управляющий партнер организатора раундов инвестиций BITL Павел Буров отметил, что Meat_Coin — это понятный бизнес с прозрачной экономикой и осязаемыми активами, которые любой инвестор может лично оценить и попробовать.

Он добавил: при масштабировании оборот может перевалить за 2,3 млрд руб. к 2027 году, а мультипликатор EV/EBITDA держится на уровне х5.

Ставка на комьюнити

Сооснователь и председатель совета директоров Нодар Узарашвили объяснил успех простым фактом: Meat_Coin интересен и гостям, и инвесторам.

«Наш бренд востребован, и сообщество единомышленников верит в рост компании и ее устойчивость», — отметил он.

Рынку нужны такие инвестиции

Заявки на раунд собирались через платформу Zorko — партнера Мосбиржи. Она открыла доступ частным и институциональным инвесторам, а переподписка подтвердила: российскому рынку нужны такие кейсы, где можно вложиться в понятный и прибыльный офлайн-бизнес.

Контекст

Meat_Coin начал с первого ресторана в Санкт-Петербурге в 2017 году, а сегодня под брендом работают площадки в Москве, Петербурге и Комарово, плюс новые проекты Meat_Coin и Jidai.

Бренд позиционируется в премиум-сегменте, делая акцент на гастрошоу и деталях, а все активы сети сконцентрированы на эмитенте — АО «Гигарест».