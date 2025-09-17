Аналитики сохраняют «позитивный» прогноз на Мосбирже

Банк России постепенно снижает ключевую ставку — и для фондового рынка это хороший сигнал. Цикл смягчения денежно-кредитной политики запущен, говорят аналитики компании БКС. Правда, рынок акций пока не отыграл этот драйвер.

У рынка есть пространство для роста

Индекс МосБиржи получил «позитивный» прогноз на 12 месяцев вперёд — цель 3500 пунктов. Рост может составить до 23% только за счёт цен акций и около 30% вместе с дивидендами.

Краткосрочный прогноз по рынку до конца 2025 года тоже сменился на «позитивный». Исторический опыт зарубежных экономик показывает: в первые полгода после снижения ставок индекс акций прибавляет в среднем 10%.

Для России это означает возможный выход на 3060 пунктов к Новому году. С июня, когда ставка впервые пошла вниз, индекс МосБиржи вырос менее чем на 2% — рынок явно недооценил эффект.

Дивиденды — главное оружие инвестора

Аналитики отмечают, что короткие стратегии всё ещё играют на стороне облигаций. Но в долгосроке именно акции дают большую цену активам: сниженные ставки делают их защитой от инфляции.

На горизонте года ключевыми дивидендными историями становятся:

X5 (23,4% доходности),

МТС (16,3%),

«Транснефть-ап» (12,5%),

Сбер (11,9%) и ЛУКОЙЛ (10,6%).

Рубль бьёт по экспортёрам

Рубль летом был «якорем» для экспортеров, в сентябре пошёл на ослабление. Консенсус-прогноз по прибыли публичных компаний снизился на 9%, и прежде всего за счёт экспортеров.

Золото закрепляет статус тихой гавани

Цены на золото обновили исторические максимумы — выше $3700 за унцию. Серебро и другие драгметаллы тоже растут.

Центральные банки активно скупают металл, а геополитическая турбулентность подталкивает инвесторов уходить в защитные активы. Для российского рынка это дополнительная подушка от рисков и инфляции.

Дисконт остаётся, но выборочный

Российские акции продолжают торговаться с дисконтом около 30% к историческим уровням. Индекс оценивается на уровне P/E 4,3х против средних 6,1х.

Но не все бумаги одинаково привлекательны, поэтому аналитики рекомендуют селективный подход. В числе фаворитов «домашние» компании, работающие на внутренний рынок: ЛУКОЙЛ, ВТБ, Т-Технологии, ЮГК, Яндекс, ВК и ЕвроТранс.



Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC