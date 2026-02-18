Производитель протезов Steplife привлёк 200 млн ₽ на pre-IPO

Российский производитель бионических протезов Steplife досрочно завершил раунд pre-IPO и привлёк 200 млн рублей. Компания разместила 100 000 обыкновенных акций по 2000 рублей за бумагу — это 9,1% капитала при оценке бизнеса в 2,2 млрд рублей. Эти параметры полностью совпали с условиями, объявленными в январе при старте размещения.

Steplife сохранил условия размещения

О начале сбора заявок Steplife сообщала 21 января 2026-го, планируя привлечь 200 млн рублей в формате cash-in на развитие производства бионических протезов нового поколения, писал «Коммерсантъ». Компания предлагала инвесторам 100 000 акций в рамках допэмиссии — 9,1% капитала после размещения при оценке бизнеса 2,2 млрд рублей.

Итоговые параметры совпали с заявленными ранее: объём привлечения, доля и оценка не корректировались. Для инвесторов предусмотрен put-опцион, привязанный к достижению плановых показателей по выручке и чистой прибыли.

Выручка компании превысила 900 млн ₽

Steplife сообщила, что продажи компании за 2024 год составили 451 млн рублей, чистая прибыль — 121 млн рублей. По предварительной оценке компании, выручка за 2025 год превысила 900 млн рублей.

Компания сохраняет планы по IPO при достижении оценки около 20 млрд рублей либо EBITDA в 2 млрд рублей к 2029 году.

Рынок протезов оценивается в 70,1 млрд ₽

По оценке Steplife, рынок протезов в России составляет 70,1 млрд рублей в 2025 году и может вырасти до 157,2 млрд рублей к 2029-му при среднем темпе роста 23% в год. Сейчас 65% рынка занимают механические протезы, однако к 2028 году 60% рынка в натуральном выражении, по оценке компании, будет приходиться на бионические устройства.

Исследовательское агентство Smart Ranking ранее сообщало, что темпы роста российского MedTech-рынка замедлились с 34,9% в первом полугодии 2024 года до 13,5% в текущем году.

В 2026 году на биржу могут выйти до 20 компаний

Этот раунд Steplife проходит на фоне ожиданий оживления рынка: в 2026 году до 20 российских компаний могут провести IPO, говорится в обзоре «Эксперт РА», с которым ознакомился РБК.

Совокупный объём размещений может составить 50–100 млрд рублей против четырёх сделок на 37 млрд рублей в 2025 году. Средний чек IPO, по оценке агентства, сохранится на уровне 2,5–5 млрд рублей.