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GeekBrains открыл факультет дизайна общественных интерьеров

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Образовательный портал GeekBrains запустил новый факультет для дизайнеров общественных пространств. За год студенты соберут портфолио и получат диплом о профессиональной переподготовке.

GeekBrains открыл факультет дизайна общественных интерьеров

По словам организаторов, обучение подойдет опытным специалистам в сфере дизайна, которые хотят получить дополнительные знания, и студентам профильных вузов.

Программа разделена на четыре тематических блока. Учащихся ждут вебинары, видеолекции и четыре практических работы, во время которых они изучат и разработают интерьеры:

  • кафе или ресторана,
  • офисного пространства,
  • торгового пространства,
  • комплекса типа mixed-use.

Среди преподавателей факультета:

  • Юлия Хомутская, архитектор, дизайнер интерьеров, вела проект экспозиционных пространств Музея Московского Кремля и МОП для жилого комплекса iLove от Capital Group;
  • Кристина Егорушкина, архитектор департамента интерьеров в компании «АБД»;
  • Екатерина Рыбакова, преподаватель истории мировой архитектуры XX-XXI веков в МАрхИ и член Союза дизайнеров Москвы;
  • Кирилл Волков, ведущий архитектор в бюро Nowadays, и многие другие специалисты.

Обучение платное, первый поток стартует 7 апреля. Узнать подробности и записаться можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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