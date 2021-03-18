GeekBrains открыл факультет дизайна общественных интерьеров

Образовательный портал GeekBrains запустил новый факультет для дизайнеров общественных пространств. За год студенты соберут портфолио и получат диплом о профессиональной переподготовке.

По словам организаторов, обучение подойдет опытным специалистам в сфере дизайна, которые хотят получить дополнительные знания, и студентам профильных вузов.

Программа разделена на четыре тематических блока. Учащихся ждут вебинары, видеолекции и четыре практических работы, во время которых они изучат и разработают интерьеры:

кафе или ресторана,

офисного пространства,

торгового пространства,

комплекса типа mixed-use.

Среди преподавателей факультета:

Юлия Хомутская, архитектор, дизайнер интерьеров, вела проект экспозиционных пространств Музея Московского Кремля и МОП для жилого комплекса iLove от Capital Group;

Кристина Егорушкина, архитектор департамента интерьеров в компании «АБД»;

Екатерина Рыбакова, преподаватель истории мировой архитектуры XX-XXI веков в МАрхИ и член Союза дизайнеров Москвы;

Кирилл Волков, ведущий архитектор в бюро Nowadays, и многие другие специалисты.

Обучение платное, первый поток стартует 7 апреля. Узнать подробности и записаться можно на сайте.



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