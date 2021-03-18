GeekBrains открыл факультет дизайна общественных интерьеров

Евгения Хрисанфова
Образовательный портал GeekBrains запустил новый факультет для дизайнеров общественных пространств. За год студенты соберут портфолио и получат диплом о профессиональной переподготовке.
GeekBrains открыл факультет дизайна общественных интерьеровЕвгения Хрисанфова
По словам организаторов, обучение подойдет опытным специалистам в сфере дизайна, которые хотят получить дополнительные знания, и студентам профильных вузов.
Программа разделена на четыре тематических блока. Учащихся ждут вебинары, видеолекции и четыре практических работы, во время которых они изучат и разработают интерьеры:
- кафе или ресторана,
- офисного пространства,
- торгового пространства,
- комплекса типа mixed-use.
Среди преподавателей факультета:
- Юлия Хомутская, архитектор, дизайнер интерьеров, вела проект экспозиционных пространств Музея Московского Кремля и МОП для жилого комплекса iLove от Capital Group;
- Кристина Егорушкина, архитектор департамента интерьеров в компании «АБД»;
- Екатерина Рыбакова, преподаватель истории мировой архитектуры XX-XXI веков в МАрхИ и член Союза дизайнеров Москвы;
- Кирилл Волков, ведущий архитектор в бюро Nowadays, и многие другие специалисты.
Обучение платное, первый поток стартует 7 апреля. Узнать подробности и записаться можно на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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