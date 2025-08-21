Родительский контроль можно бесплатно установить в 2ГИС

В 2ГИС появилась новая опция — детский профиль, встроенный в функцию «Друзья на карте». С его помощью родители получают доступ к геолокации ребёнка в реальном времени, могут отслеживать перемещения по маршрутам, настраивать уведомления и быть в курсе, даже если устройство временно недоступно.

Геопозиция для родителей — без права выключить

Новая функция стала продуманной, полноценной системой родительского доступа, где учтены реальные сценарии: «пришёл в школу», «ушёл домой», «сел в автобус». Уведомления приходят автоматически, а интерфейс адаптирован так, чтобы найти ребёнка было легко даже среди десятков контактов.

Особенность детского профиля — в жёстких ограничениях. Ребёнок не может отключить геолокацию, удалить родителя из друзей или отвязать устройство. Всё управление происходит только со стороны взрослого. Даже если смартфон выключился или потерял связь, приложение пришлёт уведомление, что локация временно недоступна.

Скоро — ещё и история перемещений

Скоро в приложении появится ещё одна функция — история перемещений, которая даст родителям представление о том, где ребёнок бывает чаще всего, какими маршрутами ходит и как меняется его привычный путь. Информация доступна только взрослым и защищена от случайного отключения.

Также доступны сценарии совместной навигации: можно построить маршрут до ребёнка и узнать, через сколько минут вы будете на месте — ребёнок увидит это в своём интерфейсе. Аналогично, если он движется в вашу сторону, его траектория отображается на карте в реальном времени.

Подключение за пару минут

Для активации детского режима нужно добавить ребёнка в список друзей и выбрать опцию «Сделать аккаунт детским». Эта функция доступна только для пользователей младше 14 лет. После этого на устройство ребёнка отправляется одноразовый код — его ввод активирует расширенные параметры родительского контроля.

После подключения взрослый получает доступ к геолокации ребёнка, уровню заряда устройства и может настроить уведомления о посещении важных мест — школы, дома, секций. Профиль ребёнка выделяется на карте отдельной меткой и всегда отображается в приоритетной зоне списка.

Контекст

Детский профиль — не навсегда: когда пользователю исполняется 14 лет, его можно отключить. После этого аккаунт автоматически переходит в стандартный режим: остаётся доступ к геолокации, переписке, уведомлениям и другим базовым функциям «Друзей на карте». При этом исчезают жёсткие ограничения: родитель уже не сможет управлять настройками профиля, получать уведомления о новых контактах или следить за историей перемещений.



Такой переход фиксирует момент, когда ребёнок становится более самостоятельным в цифровом пространстве, а контроль сменяется доверием.





Фото: Martin Barraud / Getty Images