«Яндекс.Еда» предложил ресторанам новую опцию

Для этого необходимо в личном кабинете пополнить баланс и установить стоимость клика, там же можно следить за статистикой и бюджетом. Можно настроить рекламу для каждой конкретной торговой точки, что особенно актуально для сетевых компаний. Уточняется, что рекламные размещения не влияют на алгоритм ранжирования ресторанов в приложении.

Фото: «Яндекс.Еда»

Объявления видят только те пользователи, которые находятся в зоне обслуживания ресторана и могут заинтересоваться его предложением. После запуска кампании ресторан автоматически попадает в подборку «Обратите внимание». Появление в ней позволит ресторанам получить больше заказов за небольшой бюджет, полагают представители сервиса.

«Партнёры давно просили нас сделать удобный инструмент для рекламы в “Яндекс.Еде”, ведь наружная и телевизионная реклама часто за пределами их возможностей. Рекламные возможности доступны только ресторанам с рейтингом от 4 баллов и выше. Это помогает пользователям открывать качественные заведения рядом», — пояснила коммерческий директор сервиса Наталья Лоза.

Возможностями платформы уже активно используют рестораторы из Москвы, Казани, Сочи и Уфы, на платформе представлено более 500 активных рекламодателей. По данным «Яндекс.Еды», каждые 16 копеек, вложенные в рекламу за последнюю неделю, принесли компаниям 1 рубль в заказах. В целом с сервисом сотрудничают 33 тысячи заведений и магазинов в 166 городах.

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock