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«Яндекс.Еда» предложил ресторанам новую опцию

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Сервис доставки «Яндекс.Еда» автоматизировал рекламную платформу для ресторанов, сообщил RB.ru представитель компании. Теперь рестораны могут самостоятельно запускать рекламные кампании на платформе.

«Яндекс.Еда» предложил ресторанам новую опцию

Для этого необходимо в личном кабинете пополнить баланс и установить стоимость клика, там же можно следить за статистикой и бюджетом. Можно настроить рекламу для каждой конкретной торговой точки, что особенно актуально для сетевых компаний. Уточняется, что рекламные размещения не влияют на алгоритм ранжирования ресторанов в приложении.

Фото: «Яндекс.Еда»

Объявления видят только те пользователи, которые находятся в зоне обслуживания ресторана и могут заинтересоваться его предложением. После запуска кампании ресторан автоматически попадает в подборку «Обратите внимание». Появление в ней позволит ресторанам получить больше заказов за небольшой бюджет, полагают представители сервиса.

«Партнёры давно просили нас сделать удобный инструмент для рекламы в “Яндекс.Еде”, ведь наружная и телевизионная реклама часто за пределами их возможностей. Рекламные возможности доступны только ресторанам с рейтингом от 4 баллов и выше. Это помогает пользователям открывать качественные заведения рядом», — пояснила коммерческий директор сервиса Наталья Лоза.

Возможностями платформы уже активно используют рестораторы из Москвы, Казани, Сочи и Уфы, на платформе представлено более 500 активных рекламодателей. По данным «Яндекс.Еды», каждые 16 копеек, вложенные в рекламу за последнюю неделю, принесли компаниям 1 рубль в заказах. В целом с сервисом сотрудничают 33 тысячи заведений и магазинов в 166 городах.

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock

 

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