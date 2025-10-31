56% россиян перестали замечать рекламу в интернете

Россияне стали всё чаще игнорировать интернет-рекламу. Согласно исследованию Buzzoola, 56% респондентов признались, что сознательно стараются не замечать рекламные сообщения. Среди женщин доля таких пользователей выше — 59%, среди мужчин — 50%.

Запоминается только креативная и смешная реклама

По статистике, ключевым фактором запоминаемости остаётся креативность. Её назвали главным стимулом 37% участников опроса. На втором месте — наличие юмора, который помогает смягчить восприятие рекламного послания, так ответили 25% респондентов. Ещё 18% отметили, что реклама должна быть краткой и понятной, без сложных формулировок и перегруженности текстом.

Отдельное влияние на восприятие оказывает участие известных личностей: использование узнаваемых лиц повышает шансы бренда быть замеченным. Так, 51% опрошенных заявили, что реклама с участием знаменитостей запоминается им лучше.

Только 15% пользуются блокировщиками

Главными причинами раздражения пользователей стали громкий звук и информационная перегруженность. Так, 35% опрошенных признались, что именно из-за слишком громких роликов стараются избегать интернет-рекламу. Ещё четверть респондентов (25%) указала, что основной проблемой является избыток информации и визуального шума. Кроме того, однообразие и неактуальные предложения одинаково раздражают 20% участников опроса.

Несмотря на распространённое недовольство рекламой, большинство пользователей не прибегает к техническим средствам её блокировки. Лишь 26% россиян знают о существовании блокировщиков рекламы, а за последний год ими пользовались всего 15%.

Рекламы стало больше — особенно на маркетплейсах

Респонденты отметили, что рекламы в интернете стало заметно больше по сравнению с прошлым годом. Каждый третий опрошенный заявил, что рост наблюдается прежде всего на сайтах, где объём рекламных блоков увеличился. На втором месте — мобильные приложения, об этом сказали 15% участников. На третьем — социальные сети (14%), далее следуют мессенджеры (13%) и блогеры (10%).

Кроме того, около 9% респондентов заметили увеличение рекламной активности на маркетплейсах. Платформы, стремясь удержать внимание аудитории, вынуждены увеличивать рекламные интеграции, что в итоге приводит к обратному эффекту — усталости пользователей от навязчивых сообщений.

Аудитория видит предложение — но не бренд

Несмотря на большое количество рекламных сообщений, бренды остаются в памяти лишь у ограниченной части аудитории. Только каждый пятый участник опроса смог вспомнить, какой бренд продвигался в последней просмотренной рекламе. При этом само рекламное сообщение и предложение компании запомнили 16% и 15% опрошенных соответственно.

При этом мужчины и женщины демонстрируют различия в восприятии. Мужчины чаще запоминают сам бренд — 20% против 16% у женщин. Женщины же лучше удерживают в памяти конкретное предложение — 16% против 13% у мужчин.

Что остаётся брендам

Как отмечает генеральный директор компании Buzzoola Виталий Желяпов, рекламодателям стоит учитывать особенности восприятия аудитории и обновлять подходы к коммуникации. По его словам, чтобы преодолеть «рекламную слепоту», необходимо понимать «красные» и «зелёные» флаги аудитории и внимательнее выбирать площадки.

