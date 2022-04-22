Renault приняла решение продать свою долю в «АвтоВАЗе» — «Газета.ру»

Французская группа Renault приняла решение продать свою долю в «АвтоВАЗе». Потенциальными покупателями называют «Ростех» или структуру Минпромторга, а сделку оценивают в 1,2 млрд евро.

Renault продаст свою долю в концерне «АвтоВАЗ» российской компании. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на три источника, в том числе из менеджмента компании.

Среди потенциальных покупателей называются структуры «Ростеха» и Минпромторга. Сделка оценивается в 1,2 млрд евро.

«АвтоВАЗ» в мае начнет расформировывать иностранную команду сотрудников на заводе в Тольятти. Часть из них перейдет на удаленную работу, часть будет устроена в российской офис Renault.

В январе текущего года концерн «АвтоВАЗ» перешел из голландской в российскую юрисдикцию. Было создано совместное с Renault предприятие, в котором оно владеет долей 67,6%. Долей в 32,4% владеет «Ростех».

О планах Renault продать долю в «АвтоВАЗе» стало известно в конце марта. Этот шаг рассматривался компанией как возможность уйти с российского рынка.

Фото на обложке: Andrei Kholmov / Shutterstock