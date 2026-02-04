Продажи «Рив Гош» выросли после интеграции с Wildberries

После присоединения к экосистеме Wildberries & Russ сеть «Рив Гош» зафиксировала рост спроса на свою продукцию по всем ключевым бьюти-категориям, рассказал президента группы компаний Эдгар Шабанов в интервью «Газете.Ru». Существенный прирост заказов пришёлся на регионы, где у сети нет офлайн-магазинов, — прежде всего за счёт логистической инфраструктуры маркетплейса.

Wildberries & Russ стала владельцем сети «Рив Гош» в декабре 2025-го

В декабре 2025 года объединённая компания Wildberries & Russ закрыла сделку по покупке парфюмерно-косметической сети «Рив Гош». Сумма сделки официально не раскрывалась, по оценкам рынка она могла составить 5–6 млрд рублей.

Покупка стала продолжением стратегического партнёрства, о котором стороны объявили осенью 2025 года. Тогда «Рив Гош» подключился к сервису Click&Collect Wildberries, начал продавать товары на маркетплейсе и интегрировал офлайн-магазины в инфраструктуру площадки. Всего к проекту были подключены 252 магазина сети.

В результате сделки сеть «Рив Гош» вошла в экосистему Wildberries & Russ, объединив онлайн-продажи маркетплейса и собственную офлайн-розницу в рамках одной структуры.

«Рив Гош» зафиксировала рост спроса по всем ключевым категориям

В интервью «Газете.Ru» президент группы компаний «Рив Гош» Эдгар Шабанов рассказал, что первые результаты партнёрства с Wildberries стали заметны уже в первые месяцы.

Компания зафиксировала рост интереса к товарам во всех основных категориях — декоративной косметике, парфюмерии, уходовых средствах, а также аптечной и профессиональной косметике. Отдельно отмечен рост спроса на мужскую косметику и парфюмерию.

Инфраструктура Wildberries дала сети «Рив Гош» новый масштаб

По словам Эдгара Шабанова, до стратегического партнёрства «Рив Гош» уже работал с маркетплейсами, однако именно интеграция с Wildberries дала сети принципиально иной масштаб присутствия.

Ключевым фактором роста стала инфраструктура площадки — развитая сеть пунктов выдачи заказов и отлаженная логистика. Это позволило предложить продукцию покупателям в регионах, где у сети отсутствуют офлайн-магазины.

Наибольший рост числа онлайн-заказов был зафиксирован в республиках Марий Эл, Алтай, Дагестан, Мордовия, Адыгея, Ингушетия и Хакасия, а также в Костромской, Тамбовской и Курганской областях.

Дополнительный импульс онлайн-продажам дала рекламная инфраструктура Wildberries & Russ. В рамках партнёрства для «Рив Гош» была запущена масштабная кампания на наружных носителях группы Russ, включая баннеры и цифровые экраны в пунктах выдачи заказов.