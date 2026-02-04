«Рив Гош» фиксирует рост продаж после интеграции с Wildberries — сильнее всего спрос увеличился в регионах России
Продажи «Рив Гош» выросли после интеграции с Wildberries
После присоединения к экосистеме Wildberries & Russ сеть «Рив Гош» зафиксировала рост спроса на свою продукцию по всем ключевым бьюти-категориям, рассказал президента группы компаний Эдгар Шабанов в интервью «Газете.Ru». Существенный прирост заказов пришёлся на регионы, где у сети нет офлайн-магазинов, — прежде всего за счёт логистической инфраструктуры маркетплейса.
Wildberries & Russ стала владельцем сети «Рив Гош» в декабре 2025-го
В декабре 2025 года объединённая компания Wildberries & Russ закрыла сделку по покупке парфюмерно-косметической сети «Рив Гош». Сумма сделки официально не раскрывалась, по оценкам рынка она могла составить 5–6 млрд рублей.
Покупка стала продолжением стратегического партнёрства, о котором стороны объявили осенью 2025 года. Тогда «Рив Гош» подключился к сервису Click&Collect Wildberries, начал продавать товары на маркетплейсе и интегрировал офлайн-магазины в инфраструктуру площадки. Всего к проекту были подключены 252 магазина сети.
В результате сделки сеть «Рив Гош» вошла в экосистему Wildberries & Russ, объединив онлайн-продажи маркетплейса и собственную офлайн-розницу в рамках одной структуры.
«Рив Гош» зафиксировала рост спроса по всем ключевым категориям
В интервью «Газете.Ru» президент группы компаний «Рив Гош» Эдгар Шабанов рассказал, что первые результаты партнёрства с Wildberries стали заметны уже в первые месяцы.
Компания зафиксировала рост интереса к товарам во всех основных категориях — декоративной косметике, парфюмерии, уходовых средствах, а также аптечной и профессиональной косметике. Отдельно отмечен рост спроса на мужскую косметику и парфюмерию.
Инфраструктура Wildberries дала сети «Рив Гош» новый масштаб
По словам Эдгара Шабанова, до стратегического партнёрства «Рив Гош» уже работал с маркетплейсами, однако именно интеграция с Wildberries дала сети принципиально иной масштаб присутствия.
Ключевым фактором роста стала инфраструктура площадки — развитая сеть пунктов выдачи заказов и отлаженная логистика. Это позволило предложить продукцию покупателям в регионах, где у сети отсутствуют офлайн-магазины.
Наибольший рост числа онлайн-заказов был зафиксирован в республиках Марий Эл, Алтай, Дагестан, Мордовия, Адыгея, Ингушетия и Хакасия, а также в Костромской, Тамбовской и Курганской областях.
Дополнительный импульс онлайн-продажам дала рекламная инфраструктура Wildberries & Russ. В рамках партнёрства для «Рив Гош» была запущена масштабная кампания на наружных носителях группы Russ, включая баннеры и цифровые экраны в пунктах выдачи заказов.
- 1 Wildberries готовится выйти на рынки Юго-Восточной Азии и Африки: в планах — Эфиопия, Шри-Ланка, Индия и Таиланд Wildberries готовится выйти на рынки Шри-Ланки и Таиланда 04 февраля 2026, 14:05
- 2 Ozon снова повысит комиссии с апреля 2026-го: тарифы маркетплейса на некоторые товары вырастут сразу в два раза Ozon повысит комиссию до 50% на часть товаров весной 2026-го 04 февраля 2026, 11:02
- 3 До 76% спроса на Ozon формируют регионы: стал известен портрет покупателя маркетплейса в 2026 году Стал известен портрет покупателя Ozon в 2026 году 02 февраля 2026, 19:44
- 4 ФНС признала бонусные баллы на маркетплейсах доходом селлеров — продавцам начали приходить налоги за скидки ФНС начала начислять налоги на бонусные баллы маркетплейсов 30 января 2026, 19:20