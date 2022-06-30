Роскомнадзор намерен ограничить работу семи VPN-сервисов — Frank Media

Роскомнадзор намерен ограничить в России работу еще семи VPN-сервисов. Об этом сказано в письме Банка России, которое он разослал банкам. Регулятор хочет узнать, используют ли организации эти сервисы.

С письмом Банка России ознакомились Frank Media.

В письме Банк России просит организации рассказать, используют ли они какие-либо VPN-сервисы из перечисленных: VPN Proxy Master, Browsec VPN, vpn-super unlimited proxy, Melon VPN, Windscribe VPN, VPN RedCat secure unlimited, Proton VPN.

Информацию об использовании сервисов регулятор попросил направить в Роскомнадзор до 11 июля «с целью исключения их из политик ограничения доступа». При этом работа Proton VPN уже ограничена в России.

В текущем году Роскомнадзор ограничил работу нескольких десятков сервисов для обхода блокировок. В то же время эти сервисы стали самыми скачиваемыми приложениями в России, а глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что россиян не будут штрафовать за их использование.

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