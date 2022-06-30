Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Роскомнадзор намерен ограничить работу семи VPN-сервисов — Frank Media

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Роскомнадзор намерен ограничить в России работу еще семи VPN-сервисов. Об этом сказано в письме Банка России, которое он разослал банкам. Регулятор хочет узнать, используют ли организации эти сервисы.

Роскомнадзор намерен ограничить работу семи VPN-сервисов — Frank Media

С письмом Банка России ознакомились Frank Media.

В письме Банк России просит организации рассказать, используют ли они какие-либо VPN-сервисы из перечисленных: VPN Proxy Master, Browsec VPN, vpn-super unlimited proxy, Melon VPN, Windscribe VPN, VPN RedCat secure unlimited, Proton VPN.

Информацию об использовании сервисов регулятор попросил направить в Роскомнадзор до 11 июля «с целью исключения их из политик ограничения доступа». При этом работа Proton VPN уже ограничена в России.

В текущем году Роскомнадзор ограничил работу нескольких десятков сервисов для обхода блокировок. В то же время эти сервисы стали самыми скачиваемыми приложениями в России, а глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что россиян не будут штрафовать за их использование.

Фото на обложке: hodim / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Выбираем VPN-сервис правильно — инструкция
  2. 2 «Закон о запрете VPN-сервисов не остановит опытных интернет-пользователей»
  3. 3 Как работают VPN-сервисы в разных странах и почему анонимайзеры сложно запретить
  4. 4 Роскомнадзор планирует создать «национального оператора» big data. Это плохо?
  5. 5 Как происходит блокировка сайтов: взгляд провайдера
Blanc
Знаешь все изменения, которые затронули твой бизнес? Пройди тест и получи полезный подарок
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2022

Cartier Women's Initiative

30 июня 2022

«Энергопрорыв-2022»

30 июня 2022

Гранты для предпринимателей Москвы в сфере общепита

Все ВОЗМОЖНОСТИ