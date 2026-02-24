Российские геймеры потратили на видеоигры 175 млрд ₽ в 2025 году: главная статья расходов — внутриигровые покупки

Российские геймеры потратили на видеоигры, подписки и внутриигровые предметы 175 млрд ₽ по итогам 2025 года, пишет «Коммерсант». Годом ранее рынок оценивался в 130 млрд ₽. В среднем один пользователь тратит на видеоигры 5,1 тыс. ₽ в год. Самые большие расходы зафиксированы у жителей Красноярска — около 7,2 тыс. ₽ на человека.

80% населения России играет в видеоигры

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на совместное исследование Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) и аналитического центра НАФИ, совокупная аудитория видеоигр в России составляет от 106 до 110 млн человек — почти 80% населения старше семи лет.

40% геймеров имеют незаконченное высшее или высшее образование. Их достаток чаще всего оценивается как «средний» или «выше среднего».

Эксперты «Коммерсанта» подчёркивают: аудитория видеоигр в России уже стала массовой и платежеспособной, а сама индустрия демонстрирует зрелость.

Самая большая статья расходов геймеров — внутриигровые покупки

В структуре расходов российских геймеров лидируют внутриигровые покупки. Распределение выглядит так:

20% — внутриигровые покупки;

10% — подписки;

9% — цифровые копии игр;

7% — физические копии;

6% — игровые пропуски.

Такое распределение связано с популярностью free-to-play-модели, где пользователи платят за дополнительный контент уже внутри игры.

Совокупные расходы геймеров увеличиваются с каждым годом. Эксперты «Коммерсанта» отмечают, что стоимость новинок растет, а комиссии посредников за пополнение кошельков и покупку ключей достигают 15–25% в 2026-м.

Продажа кодов на Steam обеспечивает площадкам стабильный доход

Доходы от продаж видеоигр распределяются между разными каналами. Самый стабильный доход обеспечивает продажа внутриигровой валюты и кодов пополнения на Steam, говорят эксперты «Коммерсанта».

Steam — международная платформа дистрибуции видеоигр компании Valve, где пользователи покупают цифровые копии игр и внутриигровой контент через внутренний кошелёк. Из-за ограничений на зарубежные платежи россияне часто пополняют баланс через посредников, которые продают коды и ключи активации с комиссией до 15–25%.

Каждый четвертый геймер скачивает игры с пиратских сайтов

Часть платформ выстраивает финансовую модель на бесплатных MMO-играх и зарабатывает на продаже игровой валюты и предметов — так работают 4Game (Innova) и Astrum Play (Astrum Entertainment).

Российские площадки, включая VK Play и «Игры Ростелеком», также продают ключи для покупки игр на зарубежных сервисах, хотя количество AAA- и AA-тайтлов на них остается ограниченным.

Как уточняет «Коммерсантъ», каждый четвертый пользователь скачивает пиратские игры с торрентов. Лицензионные копии покупают реже: 13% — онлайн, 12% — офлайн, а каждый десятый обращается к ресейлерам за цифровыми ключами.