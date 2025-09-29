Количество фитнес-клубов выросло почти на 1 тыс. за год

Фитнес-направление становится новой точкой притяжения для малого бизнеса в России. За прошедший год число компаний в этой отрасли выросло на 15% и достигло 6,5 тыс. организаций. Для сравнения: общий прирост в секторе МСП оказался куда скромнее — всего 3%. При этом финансовые результаты показали почти полуторакратный скачок, что выводит фитнес в число самых быстроразвивающихся индустрий 2025 года.

В России открывается всё больше фитнес-клубов

Статистика Корпорации МСП фиксирует: ещё год назад в фитнес-индустрии насчитывалось 5,6 тыс. компаний, а теперь их уже 6,5 тыс. — на 900 игроков больше. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что растущий интерес к здоровому образу жизни совпадает с усилением интереса предпринимателей к сфере фитнеса.

Фитнес показывает рост доходов

Рост бизнеса подкреплён и денежными результатами. Если в 2023 году совокупные доходы МСП в этой сфере составляли примерно 65 млрд рублей, то к концу 2024 года сумма подскочила до 92 млрд рублей. Таким образом, прирост оказался почти в полтора раза — значительно выше средней динамики по сектору, где доходы прибавили лишь в 1,1 раза в целом.

Самая популярная стратегия — франшиза

Среди наиболее востребованных моделей развития выделяется франчайзинг. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отмечает, что этот инструмент помогает начинающим бизнесменам быстрее стартовать, снижает риски и позволяет пользоваться отлаженными бизнес-процессами крупных сетей.

Фитнес-клубы не только открываются, но и закрываются

За первые месяцы 2025 года в сегменте появилось более тысячи новых компаний. Однако обратная динамика тоже заметна: порядка 480 предприятий прекратили работу. Две трети из них оказались молодыми игроками со стажем до трёх лет. В качестве причин в Корпорации МСП называют дефицит управленческих навыков и просчёты в оценке финансовых возможностей.

Рентабельность ниже рынка

Даже на фоне роста отрасль остаётся уязвимой: рентабельность фитнес-МСП вдвое ниже среднего уровня по сектору. Это говорит о высокой конкуренции и сложностях в удержании клиентов, несмотря на бум интереса к ЗОЖ.

Контекст

Фитнес остаётся рискованной, но привлекательной нишей: здесь можно быстро вырасти, но легко и закрыться. Для предпринимателей это рынок возможностей, а для экономики — сигнал: малый бизнес ищет себя в сферах, где растёт спрос и формируется новая культура потребления.

