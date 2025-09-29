Россияне идут в спортзалы, бизнес — за ними: фитнес принес МСП 92 млрд ₽ дохода за год — рост в 1,5 раза
Количество фитнес-клубов выросло почти на 1 тыс. за год
Фитнес-направление становится новой точкой притяжения для малого бизнеса в России. За прошедший год число компаний в этой отрасли выросло на 15% и достигло 6,5 тыс. организаций. Для сравнения: общий прирост в секторе МСП оказался куда скромнее — всего 3%. При этом финансовые результаты показали почти полуторакратный скачок, что выводит фитнес в число самых быстроразвивающихся индустрий 2025 года.
В России открывается всё больше фитнес-клубов
Статистика Корпорации МСП фиксирует: ещё год назад в фитнес-индустрии насчитывалось 5,6 тыс. компаний, а теперь их уже 6,5 тыс. — на 900 игроков больше. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что растущий интерес к здоровому образу жизни совпадает с усилением интереса предпринимателей к сфере фитнеса.
Фитнес показывает рост доходов
Рост бизнеса подкреплён и денежными результатами. Если в 2023 году совокупные доходы МСП в этой сфере составляли примерно 65 млрд рублей, то к концу 2024 года сумма подскочила до 92 млрд рублей. Таким образом, прирост оказался почти в полтора раза — значительно выше средней динамики по сектору, где доходы прибавили лишь в 1,1 раза в целом.
Самая популярная стратегия — франшиза
Среди наиболее востребованных моделей развития выделяется франчайзинг. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отмечает, что этот инструмент помогает начинающим бизнесменам быстрее стартовать, снижает риски и позволяет пользоваться отлаженными бизнес-процессами крупных сетей.
Фитнес-клубы не только открываются, но и закрываются
За первые месяцы 2025 года в сегменте появилось более тысячи новых компаний. Однако обратная динамика тоже заметна: порядка 480 предприятий прекратили работу. Две трети из них оказались молодыми игроками со стажем до трёх лет. В качестве причин в Корпорации МСП называют дефицит управленческих навыков и просчёты в оценке финансовых возможностей.
Рентабельность ниже рынка
Даже на фоне роста отрасль остаётся уязвимой: рентабельность фитнес-МСП вдвое ниже среднего уровня по сектору. Это говорит о высокой конкуренции и сложностях в удержании клиентов, несмотря на бум интереса к ЗОЖ.
Контекст
Фитнес остаётся рискованной, но привлекательной нишей: здесь можно быстро вырасти, но легко и закрыться. Для предпринимателей это рынок возможностей, а для экономики — сигнал: малый бизнес ищет себя в сферах, где растёт спрос и формируется новая культура потребления.
Фото: Unsplash
- 1 18% россиян стесняются дохода, 48% скрывают его: финансовая тревога толкает на ошибки — банкам нужен ToV с эмпатией 26% россиян испытывают стыд за отсутствие финансовой подушки 29 сентября 2025, 13:19
- 2 $2,5 млрд штрафа: Amazon выплатит компенсацию обманутым пользователям Prime — и отобьёт потери всего за 33 часа Amazon выплатит $2,5 млрд за обман клиентов Prime 26 сентября 2025, 18:59
- 3 891 млрд ₽ в 2025 году, 1,283 трлн ₽ — к 2026 году: реклама в ритейле становится новой валютой рынка Рынок рекламы в ритейле может достичь 1,3 трлн ₽ к 2026 году 25 сентября 2025, 19:54
- 4 Стоимость 1 м² в центре Москвы впервые превысила 2 млн ₽: эксперты объяснили рост цен, дав прогноз эконом-сегменту Цены на квартиры в центре Москвы превысили 2 млн ₽ за кв. м 25 сентября 2025, 13:28