Россияне стали больше слушать, а не читать: в 2025 году спрос на аудиокниги вырос на 12%
Лучшие книги 2025 года: топ самых читаемых от сервиса Строки
Книжный сервис КИОН Строки подвёл итоги года и опубликовал рейтинги самых читаемых произведений за 2025-й. В топе художественной литературы рядом оказались Фёдор Достоевский и Дарья Донцова. А в пятёрку лидеров по количеству прочитанных и прослушанных книг вошли Краснодарский край и Свердловская область.
Спрос на аудиоформат продолжает расти
По данным КИОН Строки, интерес к аудиоформату продолжает расти: в 2025 году объём прослушиваний увеличился на 12% по сравнению с 2024-м. Самый быстрый рост показали самостоятельные авторы — писатели, которые выпускают свои книги на платформе без участия издательств. Их произведения в 2025-м стали читать на 78% чаще, чем в 2024-м.
Жанровые предпочтения российской аудитории почти не изменились: лидирующие позиции сохранили фэнтези, фантастика и детективы, формируя основу большинства библиотек читателей.
В пятёрку самых читающих регионов вошли: Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. Они сформировали основной объём потребления контента в 2025 году.
Топ-5 главных авторов года
Платформа выделила пятёрку авторов, чьи книги читали и слушали в 2025 году чаще других:
- Ребекка Яррос — американская писательница, автор любовных романов и молодёжного фэнтези. Наибольшую популярность ей принёс цикл «Эмпирей».
- Хлоя Уолш — ирландская писательница. Пишет в жанре и взрослой романтики. Автор серии бестселлеров «Парни Томмена».
- Фёдор Достоевский — его книги стабильно входят в рейтинги самых читаемых.
- Тана Френч — ирландская писательница. Автор серии «Дублинский отдел убийств» и популярных психологических детективов.
- Дарья Донцова — одна из самых читаемых российских писательниц. Известна своими ироническими детективами.
Топ-10 художественных книг
- «Железное пламя» — роман американской писательницы Ребекки Яррос. Роман американской писательницы. Вторая часть фэнтези-цикла «Эмпирей» о мире драконов, магии и военной академии.
- «Четвёртое крыло» — роман американской писательницы Ребекки Яррос. Первая книга серии «Эмпирей» про девушку, которая попадает в академию наездников драконов и пытается выжить в смертельно опасном мире.
- «Мастер и Маргарита» — Михаил Булгаков. Роман российского писателя о сатире, любви и мистике, один из ключевых текстов русской литературы XX века.
- «Удержать 13-го» — ирландская писательница Хлоя Уолш. Вторая часть цикла «Парни Томмена» в духе new adult: отношения, конфликты и взросление героев.
- «Зацепить 13-го» — ирландская писательница Хлоя Уолш. Часть серии «Парни Томмена», продолжающая историю персонажей и их личных отношений.
- «Лес» — Светлана Тюльбашева. Современный российский роман с элементами мистики и психологической драмы, посвящённый теме взросления и семейных таймлайнов.
- «Братья Карамазовы» — Фёдор Достоевский.
- «Завет воды» — американский писатель Абрахам Вергезе. Эпический роман о культурных различиях. История разворачивается на протяжении нескольких поколений.
- «Дело теневого сыска» — Екатерина Андреева. Российский детектив с элементами мистики и альтернативной реальности, посвящённый расследованию необычных происшествий.
- «Вариация» — роман американской писательницы Ребекки Яррос. Спин-офф вселенной «Эмпирей» с новой линией героев, но в том же мире драконов и магии.
Топ-5 нон-фикшн книг 2025 года
- «Игра в городки» — Юрий Стоянов. Автобиография российского актёра, в которой он рассказывает о детстве, профессии и ключевых событиях своей жизни.
- «Тонкое искусство пофигизма» — американский предприниматель и автор книг Марк Мэнсон. Книга о том, как выбирать приоритеты, снижать тревожность и не тратить силы на лишнее.
- «Sapiens. Краткая история человечества» — израильский историк и писатель Юваль Ной Харари. Нон-фикшн о развитии человеческого вида: от древних обществ до современного мира.
- «Инструкция к себе» — детский психолог и автор книг Валентина Паевская. Книга-кейс о психологии и работе с собственным состоянием.
- «Со мной всё в порядке» — кандидат психологических наук и автор книг Наталья Кисельникова. Популярный нон-фикшн, написанный на основе доказательной психологии о ментальном здоровье и методах самоподдержки.
Топ детских книг
- «Детективное агентство “Утюг”» — Алексей Олейников. Приключенская история про детективное агентство, которое расследует загадочные происшествия.
- «Лесовики. По следам голубой цапли» — Татьяна Смирнова. Добрая повесть о мире лесных существ и их путешествии.
- «Алиса в Стране чудес» — Льюис Кэрролл. Интерес к книге усилился после российской экранизации, вышедшей в 2025 году.
Топ-3 подкаста
Пользователи всё чаще совмещают чтение книг с прослушиванием серийных аудиоисторий и разговорных шоу. И сервис Строки также показал, какие подкасты россияне чаще всего слушали в 2025 году:
- «Хрум или Сказочный детектив» — Детское радио. Подкаст для детей. Вместе с ведущим дети помогают сказочному полицейскому Добрыне навести порядок в сказках!
- «Отвратительные мужики 2» — DISGUSTING MEN. Подкаст обо всём что происходит сейчас вокруг нас. От релизов фильмов, игр и сериалов до исторических дат и дней рождения знаменитостей.
- «Дневники Лоры Палны — Лагеря» — Дмитрий Лебедев, Терменвокс. Спин-офф подкаста «Дневники Лоры Палны». Дмитрий Лебедев изучает феномен концлагерей в контексте всемирной истории
Контекст
Рынок цифрового чтения продолжает смещаться в сторону подписочных сервисов. В 2025 году пользователи стали проводить в аудиокнижных платформах больше времени. А стабильный интерес к детским книгам, художественной литературе, нон-фикшну и подкастам показывает, что широкая линейка форматов помогает удерживать широкую аудиторию внутри одной экосистемы.
