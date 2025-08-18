Rutube в 2025-м — самая быстрорастущая контентплатформа в РФ

За первые полгода 2025 года Rutube показал беспрецедентный рост аудитории: плюс 117% год к году. В среднем в месяц платформу посещают более 49 млн уникальных пользователей, а за квартал охват приблизился к 79 млн. Суточная активная аудитория на смартфонах увеличилась в 2,5 раза и достигла 6,5 млн человек.

Rutube — в лидерах роста

Согласно исследованию МТС AdTech, лидером по охвату среди всех российских контентплатформ стал Rutube. Ежемесячно через мобильный трафик сервис посещают более 49 млн человек — это примерно в два раза больше, чем год назад. Квартальный охват (пользователи, заходящие минимум раз в три месяца) составил 78,9 млн — это на 28 млн выше показателя 2024 года.

Среднесуточная аудитория на смартфонах достигла 6,5 млн пользователей. По сравнению с прошлым годом дневной показатель увеличился на 253% — таких темпов не зафиксировано у других платформ.

Расчёты выполнены на основе данных МТС и анализа мобильного трафика за первые полгода 2025-го в сравнении с аналогичным периодом в 2024-м

Отток с YouTube и ставка на UGC-контент

Стремительный рост Rutube объясняют сочетанием сразу двух факторов. Во-первых, после замедления работы YouTube в 2024-м году именно Rutube оказался одним из главных получателей этой «волны миграции».

Во-вторых, сама платформа довольно сильно увеличила предложение: здесь активно развивается блогерский и пользовательский контент, особенно востребованный у молодой аудитории. Дополнительно Rutube усиливает позиции на новых устройствах — помимо десктопа и смартфонов, сервис всё заметнее выходит на Smart TV, предлагая зрителям как видео по запросу, так и потоковое телевидение.

«Сервис активно развивает блогерский контент, который привлекает молодую аудиторию. Для рекламодателей это особенно важно: платформа даёт доступ как к зрелой и платёжеспособной аудитории, так и к молодому поколению, которое придёт ей на смену», — пояснила генеральный директор MTS Ads Premium Video Александра Стрелкова.

Сравнение с другими платформами

В исследовании также отмечается, что рост ежедневной аудитории в 2025 году показали лишь несколько площадок. У Telegram прирост DAU за январь–июль составил 40% по сравнению с прошлым годом, у «Дзена» — 24%.

На фоне этих цифр скачок Rutube в 253% выглядит самым высоким среди всех популярных сервисов в России.

Контекст

Рост Rutube вписывается в общую трансформацию российского медиарынка: пользователи всё активнее переходят на локальные платформы, а бренды получают альтернативные каналы коммуникации с аудиторией. Для рекламодателей это означает новые возможности охвата и более широкую экосистему размещений. для зрителей — разнообразие форматов и возможность потреблять привычный контент без ограничений доступа.

Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС