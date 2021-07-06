«РТС-тендер» создаст помощника для малого бизнеса

Российская электронная площадка «РТС-тендер» разрабатывает помощника для малого и среднего бизнеса. Он поможет предприятиям в коллаборации с крупными компаниями через торги.
Инструмент поможет перестроить систему взаимоотношения заказчиков и поставщиков, сообщил ТАСС генеральный директор площадки Владимир Лишенков.
По словам собеседника агентства, в коммерческом секторе есть пласт для малого бизнеса. «Например, большинство комплектующих закупается либо у крупных предприятий, либо ввозится из-за границы. При этом малый бизнес готов перестроить свое оборудование, чтобы обеспечить изготовление, а затем поставку не уступающих по качеству отечественных комплектующих». Но в стране сейчас нет инструмента, который бы помог бы предпринимателям сотрудничать друг с другом.
Он также отметил, что инструмент будет больше интересен коммерческим компаниям с госучастием, которые закупают по 223-ФЗ («О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»), нежели госсектору, который «менее мобилен и не сможет делать кастомные настройки под ту или иную отрасль, регион».
«РТС-тендер» - федеральная электронная торговая площадка, уполномоченная для проведения госзакупок, корпоративных и коммерческих закупок, имущественных торгов, закупок по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В экосистему площадки также входят электронные магазины для закупок малого объема и РТС-маркет.
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