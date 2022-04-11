Российский банк запустил сервис мгновенных переводов на карты Армении без комиссии

«МТС Банк» запустил сервис мгновенных переводов на карты банков Армении без комиссии. Переводы проходят в рублях и конвертируются в армянские драмы. За транзакцию будет начисляться кешбэк в размере 1% от суммы.

О новом сервисе рассказали в пресс-службе «МТС Банка».

Деньги на карты армянских банков переводятся в рублях, проходят конвертацию и зачисляются в национальной валюте Армении. Максимальная сумма перевода за один раз ограничена 70 тыс. рублей. На каждый перевод банк начислит кешбэк в размере 1% от суммы.

«Отправить деньги родным и близким в СНГ можно не только с банковских карт, но и со счета мобильного телефона МТС или электронного кошелька “МТС Деньги”», – отметил вице-президент, руководитель кластера Daily Banking «МТС Банка» Владимир Стасевич.

Чтобы сделать перевод, нужно зайти в раздел «Переводы в СНГ» и выбрать ««ArCa/Visa/Mastercard Армения»».

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