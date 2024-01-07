Российские компании достигли рекордной квартальной прибыли в 2023 году

В третьем квартале 2023 года российские компании получили рекордную чистую прибыль. Их сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) составил 11,3 трлн рублей.
К такому результату расчетов пришло издание РБК на основе данных Росстата. Аналитики подсчитали чистую прибыль российских коммерческих организаций без учета предприятий МСП, банков, финансовых организаций и госучреждений.
Прошлым рекордом были показатели третьего квартала 2021 года, когда прибыль компаний составила 10,1 трлн рублей. Минимальным за последние годы был уровень зимы 2019–2020 годов, равный 1,6 трлн рублей.
При этом худшего результата после пандемии российские предприятия достигли в середине 2022 года, получив прибыль в 3,6 трлн рублей.
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