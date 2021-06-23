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Премиальную водку российского бренда начнут продавать в Японии

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Премиальную водку второго по мировому объему производства начнут продавать в Японии. Для японской компании-дистрибьютора это «большое достижение». Водочный рынок этой страны оценивается в 365 тысяч 9-литровых коробов.

Премиальную водку российского бренда начнут продавать в Японии

Российская алкогольная компания «Руст» объявила о партнерстве с Lead-Off Japan – японской компанией-дистрибьютором, который будет распространять на территории страны водку «Русский стандарт».

«Запуск водки “Русский стандарт” в Японии – большое достижение для нашей компании, мы всегда стремимся работать с лучшими мировыми брендами. Безусловно, наличие в нашем портфеле русской водки премиум-класса важно нашим клиентам, которые теперь смогут оценить высочайшее качество “Русского Стандарта” дома или в своих любимых барах», – отметил главный операционный директор Lead-Off Japan Рёта Ватанабе.

По информации пресс-службы «Руст», мировые мировые водки «Русский стандарт» составляют более 3,7 млн ​​9-литровых коробов в более чем 85 странах мира.

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Водочный рынок Японии оценивается в 365 тысяч 9-литровых коробов. На рынке этой страны уже представлены иностранные бренды, в том числе польская Zubrowka. 

Алкогольная группа компаний «Руст» является вторым по объему производителем водки в мире с ежегодными продажами свыше 34 миллионов 9-литровых коробов на более чем 85 международных рынках.

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Фото: «Руст», Depositphotos.com

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