Рынку нужны MMS-ки: МегаФон и МТС объединили инфраструктуры для совместных рассылок
ММС снова в моде: МТС и МегаФон объявили о сотрудничестве
МТС и МегаФон объявили о стратегическом партнёрстве в сфере AdTech. Компании интегрировали свои технологические стеки и создали единую инфраструктуру для доставки рекламных и сервисных сообщений клиентам обоих операторов. Благодаря этому издержки на развитие MarTech-платформ снизятся на 12% в год.
Одно действие — много плюсов
Объединённая система даёт возможность снизить расходы на поддержку и развитие MarTech-платформ до 12% в год. Экономия достигается за счёт отказа от ряда промежуточных звеньев в цепочке поставки сообщений и оптимизации технических процессов между двумя операторами.
В компании сообщили, что ключевая ценность проекта заключается в ускорении процессов.
«Создание прямого стека MarTech-инфраструктур между МТС AdTech и МегаФоном позволило в кратчайшие сроки запустить прямой технологический стек для MarTech-коммуникаций. Если бы мы создавали аналогичную систему с нуля, это потребовало бы более года разработки», — подчеркнул Владимир Фарафонов, руководитель Центра продуктов digital-рекламы и информирования МТС AdTech.
Наконец, важным результатом также стало повышение уровня кибербезопасности. Благодаря прямой интеграции инфраструктуры исключаются дополнительные точки входа, что снижает риски утечек данных и делает систему более устойчивой к внешним угрозам.
Новый уровень рассылок
Партнёрство впервые позволило рекламодателям напрямую отправлять MMS-сообщения абонентам обоих операторов. Ранее эта возможность ограничивалась техническими барьерами, что снижало эффективность кампаний. Теперь средний показатель успешной доставки мультимедийных сообщений увеличился примерно на 30%.
Функция доступна во всей продуктовой линейке MarTech & AdTech. Это означает, что компании могут использовать MMS как полноценный элемент своей коммуникационной стратегии наряду с другими каналами и форматами.
Взрывной рост MMS
Спрос на мультимедийные сообщения демонстрирует устойчивый рост. За год, с августа 2024 по август 2025, объём MMS-коммуникаций увеличился в 15 раз. Такой скачок объясняется ростом интереса со стороны бизнеса к визуальным форматам, которые позволяют донести информацию более наглядно.
Наибольшую активность показывают ритейл и электронная коммерция, банки и финансовые организации, а также fashion-индустрия. Для этих сегментов важна возможность использовать графику, изображения и гео-таргет, что повышает вовлечённость и делает предложения более персонализированными.
Омниканальность — главное преимущество
Интеграция также усилила каскадные коммуникации, ранее реализованные в платформе «МегаФон Хаб». Теперь в цепочку можно добавлять MMS вместе с SMS, e-mail, мессенджерами и социальными сетями, что расширяет возможности для бизнеса и позволяет строить омниканальные кампании.
Управление рассылками осуществляется через единый личный кабинет. Компании могут отслеживать эффективность в режиме реального времени, интегрировать систему с собственными CRM через API и распределять сообщения по наиболее экономичным каналам, что снижает общие расходы на коммуникацию.
