ММС снова в моде: МТС и МегаФон объявили о сотрудничестве

МТС и МегаФон объявили о стратегическом партнёрстве в сфере AdTech. Компании интегрировали свои технологические стеки и создали единую инфраструктуру для доставки рекламных и сервисных сообщений клиентам обоих операторов. Благодаря этому издержки на развитие MarTech-платформ снизятся на 12% в год.

Одно действие — много плюсов

Объединённая система даёт возможность снизить расходы на поддержку и развитие MarTech-платформ до 12% в год. Экономия достигается за счёт отказа от ряда промежуточных звеньев в цепочке поставки сообщений и оптимизации технических процессов между двумя операторами.

В компании сообщили, что ключевая ценность проекта заключается в ускорении процессов.

«Создание прямого стека MarTech-инфраструктур между МТС AdTech и МегаФоном позволило в кратчайшие сроки запустить прямой технологический стек для MarTech-коммуникаций. Если бы мы создавали аналогичную систему с нуля, это потребовало бы более года разработки», — подчеркнул Владимир Фарафонов, руководитель Центра продуктов digital-рекламы и информирования МТС AdTech.

Наконец, важным результатом также стало повышение уровня кибербезопасности. Благодаря прямой интеграции инфраструктуры исключаются дополнительные точки входа, что снижает риски утечек данных и делает систему более устойчивой к внешним угрозам.

Новый уровень рассылок

Партнёрство впервые позволило рекламодателям напрямую отправлять MMS-сообщения абонентам обоих операторов. Ранее эта возможность ограничивалась техническими барьерами, что снижало эффективность кампаний. Теперь средний показатель успешной доставки мультимедийных сообщений увеличился примерно на 30%.

Функция доступна во всей продуктовой линейке MarTech & AdTech. Это означает, что компании могут использовать MMS как полноценный элемент своей коммуникационной стратегии наряду с другими каналами и форматами.

Взрывной рост MMS

Спрос на мультимедийные сообщения демонстрирует устойчивый рост. За год, с августа 2024 по август 2025, объём MMS-коммуникаций увеличился в 15 раз. Такой скачок объясняется ростом интереса со стороны бизнеса к визуальным форматам, которые позволяют донести информацию более наглядно.

Наибольшую активность показывают ритейл и электронная коммерция, банки и финансовые организации, а также fashion-индустрия. Для этих сегментов важна возможность использовать графику, изображения и гео-таргет, что повышает вовлечённость и делает предложения более персонализированными.

Омниканальность — главное преимущество

Интеграция также усилила каскадные коммуникации, ранее реализованные в платформе «МегаФон Хаб». Теперь в цепочку можно добавлять MMS вместе с SMS, e-mail, мессенджерами и социальными сетями, что расширяет возможности для бизнеса и позволяет строить омниканальные кампании.

Управление рассылками осуществляется через единый личный кабинет. Компании могут отслеживать эффективность в режиме реального времени, интегрировать систему с собственными CRM через API и распределять сообщения по наиболее экономичным каналам, что снижает общие расходы на коммуникацию.