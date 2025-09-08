Кадровый дефицит в медицине растет при зарплатах 500 тыс. ₽

Работодатели в частной медицине конкурируют за кадры всё жёстче. Вакансий в отрасли не становится меньше, но закрыть их всё сложнее: врачи и медсёстры ищут не просто работу, а лучшие зарплаты, условия и перспективы. Сегодня предложения доходят до 500 тысяч рублей в месяц — уровень топ-менеджеров, но дефицит специалистов при этом не снижается.

Кадры не поспевают за вакансиями

Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, за два года количество вакансий в частной медицине выросло на 10%, тогда как рынок труда в целом показывает спад. Число резюме, опубликованных соискателями, увеличилось на 19%, но квалифицированных врачей и среднего персонала всё равно не хватает.

По словам директора департамента медицинского страхования «Ингосстраха» Анастасии Скурихиной, поиск специалиста с высшим образованием и опытом превращается в настоящий вызов: процесс занимает больше времени, дорожает и требует дополнительных усилий.

Зарплаты опережают инфляцию

Москва остаётся главным центром притяжения для медиков: здесь зарплатные предложения в коммерческой медицине выросли на 10,8% за год, превысив уровень инфляции в 8,24%. За последние пять лет доход врачей увеличился в полтора раза, а среднего медперсонала — почти вдвое. Но вместе с ростом оплаты растут и требования соискателей: они всё чаще выходят на рынок уже с конкретными ожиданиями и готовы менять работу только ради ощутимых бонусов и улучшения условий.

Кто востребован больше всех

Наиболее востребованные специалисты — терапевты, фельдшеры и медсёстры. При этом рынок заметно разделён и по гендеру: мужчины чаще идут в хирургию, урологию и травматологию, а женщины — в неонатологию, репродуктологию и гастроэнтерологию. Сегодня медицина входит в топ-7 отраслей с наиболее серьёзным кадровым дефицитом — наряду с промышленностью, строительством, логистикой, ритейлом, сегментом HoReCa (гостиницы и рестораны) и IT.

Работодатели перестали выбирать

Теперь врачи и медсёстры сами диктуют условия, а клиники вынуждены подстраиваться. Подбор персонала стал дороже, требует постоянных вложений и всё чаще автоматизируется с помощью цифровых инструментов. Кадры из регионов продолжают перетекать в Москву и Санкт-Петербург, но разрыв в зарплатах между столицей и регионами постепенно сокращается. В 2025 году он заметнее всего уменьшился в Новосибирске и Ростове-на-Дону: зарплаты там стали ближе к московскому уровню на 4 процентных пункта.

Стратегия удержания вместо охоты

Гендиректор сети «Будь Здоров» Родион Ступин отметил, что ставка на внутренний рост сотрудников и их профессиональное развитие обходится дешевле, чем поиск новых специалистов. Он подчеркнул, что особенно востребованы узкие специалисты на стыке медицины и технологий, а также управленцы. Однако даже миллионные бюджеты на рекрутинг не снимают проблему дефицита, поэтому компании всё чаще выстраивают долгосрочные программы мотивации, включая поддержку ментального и физического здоровья сотрудников.

Контекст

Дефицит врачей и среднего медперсонала стал устойчивой проблемой ещё с ковидного периода, когда мегаполисы активно переманивали специалистов из регионов. С тех пор ситуация только усугубляется: спрос на услуги коммерческих клиник растёт, а система подготовки кадров не успевает закрывать разрыв. Эксперты рынка считают, что без серьёзных инвестиций в образование и удержание молодых врачей проблему решить не удастся.

Фото на обложке: Gerardo Huitrón / Getty Images