Кредит до 25 лет становится нормой: банки доверяют молодёжи

Молодые россияне до 25 лет всё активнее берут кредиты: с 2019 по 2025 годы их доля в портфеле банков выросла с 8% до 13% по числу займов и с 4% до 7% — по объёму. Для банков это новый сегмент роста, но эксперты предупреждают: вместе с возможностями приходят и дополнительные риски.

Молодёжь как драйвер роста

Молодые клиенты до 25 лет становятся для банков заметным сегментом не только из-за роста числа займов, но и из-за особенностей поведения. Именно они чаще оформляют кредиты через мобильные приложения и используют цифровые сервисы для подачи заявок и управления долгами. Наибольшую активность показывают в сегменте кредитных карт и автокредитов: по данным Объединённого Кредитного Бюро, именно эти продукты составляют основу их портфеля.

Банки фиксируют ещё один важный фактор: у молодых клиентов низкая долговая нагрузка.

«Главная привлекательная черта молодых заёмщиков – они ещё не успели набрать кредитов, а значит, не столь сильно закредитованы, как заёмщики более старшего поколения», — подчеркнул генеральный директор ОКБ Михаил Алексин.

У большинства из них нет ни ипотек, ни крупных долгов, поэтому скоринговые модели оценивают их как относительно «чистых» заёмщиков.

Риски сохраняются

Однако привлекательность не исключает рисков. Молодёжь менее дисциплинирована в выплатах и не всегда имеет стабильный доход. Их кредитный рейтинг — всего 621 балл против среднерыночных 708. Вероятность дефолта у этой группы в 2,5 раза выше, чем у остальных. Более того, за год показатель упал на 23 пункта, что свидетельствует о росте просрочек и ухудшении качества портфеля.

Кто остаётся в центре внимания

Несмотря на рост интереса к молодёжи, основой кредитного рынка остаётся группа 25–45 лет. На неё приходится большинство ипотек, автокредитов и крупных потребительских займов. Эти клиенты формируют ядро банковского портфеля и остаются самой предсказуемой категорией для кредиторов.

Именно они получают наиболее выгодные условия. В 2025 году им одобряют ипотеку на 4,64 млн руб. при среднем размере по рынку 4,33 млн руб. В сегменте кредитных карт лимиты для этой группы достигают 133 тыс. руб., что тоже выше среднерыночных 131 тыс. руб. Для банков это «золотая середина» между спросом и надёжностью: доходы стабильны, история кредитования наработана, риск дефолта низкий.

Старшие поколения сокращают активность

В противоположность молодёжи, россияне старшего возраста постепенно уходят с кредитного поля. Группа 45–65 лет за последние шесть лет снизила свою долю с 32% по количеству кредитов и 30% по объёму до 25% по обоим показателям.

Для людей старшего возраста кредиты становятся менее востребованным инструментом. Во-первых, в этом возрасте выше вероятность осторожности и нежелания накапливать новые долговые обязательства. Во-вторых, банки ужесточают требования: чем выше возраст, тем внимательнее анализируется платёжеспособность и состояние здоровья клиента.

Однако банки сохраняют лояльность к этой категории в отдельных сегментах. В кредитных картах их лимиты даже выше, чем у более молодых — в среднем 154 тыс. руб. против 133 тыс. руб. у 25–45-летних. Это объясняется устойчивым доходом и подтверждённой кредитной историей: зрелые клиенты остаются привлекательными для кредиторов, несмотря на общее сокращение их доли в кредитовании.

Пенсионеры — без кредитов

Самая старшая группа заёмщиков — люди старше 65 лет. Их доля в количестве кредитов сократилась с 4% в 2019 году до 3% в 2025-м. По объёму выдач изменений нет: как и шесть лет назад, пенсионеры формируют около 2% рынка.

Сроки кредитования

Сроки займов тоже меняются. В автокредитах сегодня лидируют самые молодые: банки одобряют им кредиты в среднем на 71 месяц (почти 6 лет), при том что по рынку средний срок — 65 месяцев. Это показывает, что банки готовы идти навстречу молодёжи в части «растягивания» выплат, снижая тем самым ежемесячную нагрузку.

В ипотеке всё стабильно: заёмщики 25–45 лет и в 2019-м, и в 2025-м получали кредиты на более длительный срок, чем в среднем по рынку. Сейчас это почти 24 года — против средних 22 лет. Молодёжь до 25 лет, наоборот, потеряла преимущества: если раньше им одобряли кредиты на более длинный срок, то теперь они получают условия чуть хуже среднерыночных.