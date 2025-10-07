Банковские вклады теряют доходность: ставки упали ниже 13%

Средняя ставка по годовому вкладу в крупнейших банках России впервые за полтора года опустилась ниже 13%, следует из данных Индекса вкладов Финуслуг. На 6 октября 2025 года показатель составил 12,98%, что стало минимальным уровнем с апреля 2024-го. За сентябрь 2025-го банки сократили доходность по всем срокам вкладов, несмотря на сохраняющуюся высокую ключевую ставку и конкуренцию за частные сбережения.

Большинство крупных банков снизили ставки

По данным Индекса вкладов Финуслуги, средняя ставка по вкладу на полгода в топ-20 банков составила 14,37%, а по трёхмесячным депозитам — 15,23%. За месяц ставки по годовым вкладам снизились на 0,64 п.п., по трёхмесячным — на 0,46 п.п., по полугодовым — на 0,40 п.п..

При этом пять банков повысили ставки, но четыре из них одновременно понизили доходность по другим срокам. Диапазон изменений варьировался от +0,10 до +0,55 п.п. при повышении и от –0,10 до –2,50 п.п. при понижении. В итоге совокупное снижение зафиксировано у 15 из 20 крупнейших банков.

Снижение ставок совпало с изменением ожиданий по ключевой ставке ЦБ и стабилизацией инфляции. Банки постепенно корректируют депозитные продукты, смещая акцент с краткосрочных вкладов на более долгосрочные.

Повышенные ставки не исчезли

Несмотря на общее снижение доходности, на Финуслугах остаются предложения с повышенными ставками. Максимальная ставка по промовкладу на платформе достигает 30% на срок до полугода — такие продукты остаются инструментом точечного привлечения новых клиентов. Однако большинство банков постепенно переходят к умеренным ставкам в диапазоне 12–14% годовых.

Контекст

Падение ставок по депозитам — сигнал о переходе банковской системы к более сбалансированной модели фондирования. После периода агрессивного привлечения вкладов в 2024 году рынок стабилизируется: банки перестают конкурировать исключительно ставками и смещают фокус на цифровые сервисы, бонусные программы и лояльность клиентов.

Фото: DeanDrobot / Getty Images