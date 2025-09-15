С вами говорит ChatGPT: больше половины сотрудников используют ИИ для рабочих сообщений
Нейросеть ChatGPT генерирует ответы в переписках россиян
Искусственный интеллект не только меняет способы коммуникации в бизнесе, но и влияет на сам процесс общения внутри коллектива. Исследование сервиса Контур.Толк показывает, что более половины россиян хотя бы раз использовали ChatGPT или другие ИИ-сервисы для помощи в написании сообщений. Причем общение через мессенджеры, где можно генерировать ответы, предпочитает именно младшее поколение.
Переписка комфортнее живого общения
Более 50% опрошенных россиян признались, что им удобнее общаться в рабочих чатах, чем вступать в разговоры в коридоре с коллегами. Это позволяет избегать ненужных пауз и точно передавать информацию, признаются респонденты.
Поколение Х предпочитает звонки и письма, зумеры — чаты в мессенджерах. Удивительным образом между ними оказались миллениалы, которые спокойно пользуются и теми, и другими способами связи, и становятся посредниками между другими поколениями.
Нейросеть выражается лучше
57% опрошенных пробовали писать рабочие сообщения с помощью ИИ. Причина довольно банальна: нейросеть помогает подобрать удачные формулировки и экономит время.
При этом многие опрошенные отметили, что использование технологий в общении приводит к «сухости» переписки и снижению взаимодействия между коллегами. В отличие от устного общения, переписка не помогает развивать навыки общения и может затягивать процесс согласования.
Это имеет прямое влияние на рабочую атмосферу: смол токи теряют популярность, а общение становится всё более формализованным и сдержанным.
Проблемы из-за стиля общения
Вторым значимым моментом в исследовании стали различия в стилях общения между поколениями. 77% респондентов отметили, что замечают сложности во взаимодействии с коллегами из других возрастных групп.
Старшее поколение зачастую называет общение с молодыми коллегами чрезмерно фамильярным, а младшее поколение наоборот видит общение со взрослыми слишком формальным.
Однако, несмотря на возникновение трудностей, многие признали, что такие недоразумения не критичны и решать их можно через прямое обсуждение.
«Теория поколений позволяет выявить статистические закономерности, но это не значит, что каждый представитель поколения выявленным тенденциям следует. Конфликт возникает там, где ожидания не совпадают», — комментирует Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы Толк в Контуре.
Общению нужен регламент
Компании уже предпринимают шаги для упрощения коммуникации между поколениями, в том числе внедряют цифровой этикет, который становится основой для эффективного общения.
- 24% работодателей используют корпоративные чаты для налаживания диалога.
- 23% поддерживают нерабочие активности.
- 18% вводят программы наставничества и обмена опытом.
- 17% компаний стремятся установить правила для сотрудников, регулирующие время отправки сообщений и формат обращения.
Всё это способствует уменьшению барьеров в общении, помогает сглаживать разницу в восприятии и стиле общения, минимизировать недоразумения и повысить комфорт сотрудников при взаимодействии.
Кто чаще использует ИИ
Среди молодежи использование ИИ стало нормой: 14% миллениалов обращаются к этим технологиям регулярно.
Зумеры используют ИИ более эпизодически, обратившись к нему для проверки фактуры или получения совета. Лишь 8% постоянно применяют его в жизни.
В отличие от них, поколение X остается более скептичным. 42% опрошенных никогда не использовали искусственный интеллект в своей переписке.
Фото: Stephanie Berbec / Unsplash
- 1 Массовые увольнения в xAI Илона Маска: 500 сотрудников команды Grok сократили – компания меняет стратегию Массовые увольнения в xAI: чатбот Grok теряет 500 работников 15 сентября 2025, 18:31
- 2 ИИ увеличил доходы у 38% российских компаний: более половины внедрили технологии в продажи и производство ИИ в российском бизнесе — кому нужен и для чего 15 сентября 2025, 18:19
- 3 Очередной иск против Google, на этот раз — от Billboard и Variety: медиа теряют трафик из-за ИИ На Гугл подали в суд из-за злоупотребления ИИ 15 сентября 2025, 13:11
- 4 Банки могут увеличить прибыль в 1,5 раза за счёт ИИ — при комплексной трансформации эффект достигнет 1,9 трлн ₽ Генеративный ИИ может повысить прибыль банков в 1,5 раза 11 сентября 2025, 18:27