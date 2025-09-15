Нейросеть ChatGPT генерирует ответы в переписках россиян

Искусственный интеллект не только меняет способы коммуникации в бизнесе, но и влияет на сам процесс общения внутри коллектива. Исследование сервиса Контур.Толк показывает, что более половины россиян хотя бы раз использовали ChatGPT или другие ИИ-сервисы для помощи в написании сообщений. Причем общение через мессенджеры, где можно генерировать ответы, предпочитает именно младшее поколение.

Переписка комфортнее живого общения

Более 50% опрошенных россиян признались, что им удобнее общаться в рабочих чатах, чем вступать в разговоры в коридоре с коллегами. Это позволяет избегать ненужных пауз и точно передавать информацию, признаются респонденты.

Поколение Х предпочитает звонки и письма, зумеры — чаты в мессенджерах. Удивительным образом между ними оказались миллениалы, которые спокойно пользуются и теми, и другими способами связи, и становятся посредниками между другими поколениями.

Нейросеть выражается лучше

57% опрошенных пробовали писать рабочие сообщения с помощью ИИ. Причина довольно банальна: нейросеть помогает подобрать удачные формулировки и экономит время.

При этом многие опрошенные отметили, что использование технологий в общении приводит к «сухости» переписки и снижению взаимодействия между коллегами. В отличие от устного общения, переписка не помогает развивать навыки общения и может затягивать процесс согласования.

Это имеет прямое влияние на рабочую атмосферу: смол токи теряют популярность, а общение становится всё более формализованным и сдержанным.

Проблемы из-за стиля общения

Вторым значимым моментом в исследовании стали различия в стилях общения между поколениями. 77% респондентов отметили, что замечают сложности во взаимодействии с коллегами из других возрастных групп.

Старшее поколение зачастую называет общение с молодыми коллегами чрезмерно фамильярным, а младшее поколение наоборот видит общение со взрослыми слишком формальным.

Однако, несмотря на возникновение трудностей, многие признали, что такие недоразумения не критичны и решать их можно через прямое обсуждение.

«Теория поколений позволяет выявить статистические закономерности, но это не значит, что каждый представитель поколения выявленным тенденциям следует. Конфликт возникает там, где ожидания не совпадают», — комментирует Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы Толк в Контуре.

Общению нужен регламент

Компании уже предпринимают шаги для упрощения коммуникации между поколениями, в том числе внедряют цифровой этикет, который становится основой для эффективного общения.

24% работодателей используют корпоративные чаты для налаживания диалога.

23% поддерживают нерабочие активности.

18% вводят программы наставничества и обмена опытом.

17% компаний стремятся установить правила для сотрудников, регулирующие время отправки сообщений и формат обращения.

Всё это способствует уменьшению барьеров в общении, помогает сглаживать разницу в восприятии и стиле общения, минимизировать недоразумения и повысить комфорт сотрудников при взаимодействии.

Кто чаще использует ИИ

Среди молодежи использование ИИ стало нормой: 14% миллениалов обращаются к этим технологиям регулярно.

Зумеры используют ИИ более эпизодически, обратившись к нему для проверки фактуры или получения совета. Лишь 8% постоянно применяют его в жизни.

В отличие от них, поколение X остается более скептичным. 42% опрошенных никогда не использовали искусственный интеллект в своей переписке.



