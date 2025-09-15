Самые подрабатывающие — зумеры: Авито расширяет рынок временной занятости и запускает новый сервис в Москве
Подработка на Авито теперь доступна в Москве и области
Авито включил Москву и область в карту своего сервиса временной занятости. Теперь жители столицы и Подмосковья могут брать подработки онлайн и получать гарантированную оплату. А главные игроки на фронте подработок — зумеры.
Подработка — новая норма
Временная занятость в России превращается в полноценный тренд, а главным драйвером здесь выступают зумеры.
По данным «Авито Подработки», 80% ребят в возрасте 18–24 года уже подрабатывали и 40% продолжают делать это сейчас.
У миллениалов (25–34 года) показатели ниже: 76% имеют опыт подработки, но лишь 36% подрабатывают в данный момент.
Старшие поколения реагируют осторожнее: бумеры и представители поколения X значительно реже рассматривают гибкую занятость. Почти 20% представителей этих поколений не имеют такого опыта и не планируют им обзаводиться.
Москва становится центром гибкой работы
Запуск «Авито Подработки» в Москве и области совпал с рекордным ростом интереса к гибким форматам. За восемь месяцев 2025 года число москвичей, ищущих подработку, увеличилось на 74% год к году, а количество самих предложений — на 22%.
В столице и области сервис уже предлагает более 900 смен, а число самозанятых здесь превысило 2,1 млн человек.
Заместитель руководителя службы занятости Москвы и центра «Профессии будущего» Елена Дурнева отметила, что концепция «профессии на всю жизнь» уходит в прошлое: сегодня на первый план выходят гибкость, многозадачность и постоянное обучение, а в среднем человек за жизнь меняет профессию три-четыре раза.
Репутация решает
На платформе действует система рейтингов для заказчиков и исполнителей. В Авито пояснили, что после каждой смены выставляются оценки, формируется история репутации. Более ответственные исполнители получают лучшие предложения, а недобросовестные могут попасть в черные списки компаний.
Портрет подрабатывающего россиянина
Средний возраст тех, кто берет подработки, — 37 лет. 58% находятся в браке, 51% имеют детей. Более половины (54%) получили высшее образование, а 65% уже имеют постоянную работу.
Временная работа для них — возможность не просесть в финансах, но никак не замена основного дохода. Около 20% бюджета россияне закрывают именно за счет дополнительной занятости.
Студенты тоже готовы подрабатывать
79% студентов Центрального федерального округа планируют работать во время учебы. Чаще всего — уже с первого или второго курса.
Среди приоритетов: гибкий график (58%), прозрачные условия (43%) и репутация компании (19%). На фоне этого предложения для женщин выросли на 80%, а для пенсионеров — на 40%.
Молодежь выбирает прозрачность выплат
Зумеры и миллениалы сходятся во взглядах: главным фактором в выборе сервиса становится прозрачность выплат.
- Для зумеров (45%) и миллениалов (44%) именно гарантированная скорость получения денег важнее всего.
- Старшие поколения фокусируются на другом: поколение X (49%) и бумеры (51%) требуют максимально полных условий в описании вакансий.
Бизнесу нужны руки — и быстро
Только в первой половине 2025 года на «Авито» было опубликовано 8,5 млн вакансий рабочих и линейных профессий. Лидеры по спросу:
- разнорабочие (4,7%),
- продавцы и кассиры (4,1%),
- комплектовщики (3,1%),
- грузчики (3,1%) и упаковщики (3%).
Более 70% крупных компаний уже использовали возможность нанять временный персонал, а 67% планируют делать это снова. Чаще всего речь идет о форс-мажорах и экономии ресурсов HR.
Сезонность
Особенно актуальны сезонные форматы: 59% москвичей нашли или собираются найти подработку осенью, а целевой доход — 40 тыс. руб. в месяц.
Наиболее популярные направления — офисная работа (30%), творческие подработки (28%), сбор и упаковка заказов (24%), курьерские услуги (15%) и торговля (11%).
Формат будущего
Подработка больше не запасной план. Зумеры превратили ее в норму, а компании — в инструмент покрытия дефицита кадров. Гибкая занятость закрепляется как новый стандарт: быстрые деньги, прозрачные правила и смена профессий несколько раз за жизнь — так выглядит рынок труда ближайшего будущего.
Фото: brizmaker / Getty Images
