Подработка на Авито теперь доступна в Москве и области

Авито включил Москву и область в карту своего сервиса временной занятости. Теперь жители столицы и Подмосковья могут брать подработки онлайн и получать гарантированную оплату. А главные игроки на фронте подработок — зумеры.

Подработка — новая норма

Временная занятость в России превращается в полноценный тренд, а главным драйвером здесь выступают зумеры.

По данным «Авито Подработки», 80% ребят в возрасте 18–24 года уже подрабатывали и 40% продолжают делать это сейчас.

У миллениалов (25–34 года) показатели ниже: 76% имеют опыт подработки, но лишь 36% подрабатывают в данный момент.

Старшие поколения реагируют осторожнее: бумеры и представители поколения X значительно реже рассматривают гибкую занятость. Почти 20% представителей этих поколений не имеют такого опыта и не планируют им обзаводиться.

Москва становится центром гибкой работы

Запуск «Авито Подработки» в Москве и области совпал с рекордным ростом интереса к гибким форматам. За восемь месяцев 2025 года число москвичей, ищущих подработку, увеличилось на 74% год к году, а количество самих предложений — на 22%.

В столице и области сервис уже предлагает более 900 смен, а число самозанятых здесь превысило 2,1 млн человек.

Заместитель руководителя службы занятости Москвы и центра «Профессии будущего» Елена Дурнева отметила, что концепция «профессии на всю жизнь» уходит в прошлое: сегодня на первый план выходят гибкость, многозадачность и постоянное обучение, а в среднем человек за жизнь меняет профессию три-четыре раза.

Репутация решает

На платформе действует система рейтингов для заказчиков и исполнителей. В Авито пояснили, что после каждой смены выставляются оценки, формируется история репутации. Более ответственные исполнители получают лучшие предложения, а недобросовестные могут попасть в черные списки компаний.

Портрет подрабатывающего россиянина

Средний возраст тех, кто берет подработки, — 37 лет. 58% находятся в браке, 51% имеют детей. Более половины (54%) получили высшее образование, а 65% уже имеют постоянную работу.

Временная работа для них — возможность не просесть в финансах, но никак не замена основного дохода. Около 20% бюджета россияне закрывают именно за счет дополнительной занятости.

Студенты тоже готовы подрабатывать

79% студентов Центрального федерального округа планируют работать во время учебы. Чаще всего — уже с первого или второго курса.

Среди приоритетов: гибкий график (58%), прозрачные условия (43%) и репутация компании (19%). На фоне этого предложения для женщин выросли на 80%, а для пенсионеров — на 40%.

Молодежь выбирает прозрачность выплат

Зумеры и миллениалы сходятся во взглядах: главным фактором в выборе сервиса становится прозрачность выплат.

Для зумеров (45%) и миллениалов (44%) именно гарантированная скорость получения денег важнее всего.

Старшие поколения фокусируются на другом: поколение X (49%) и бумеры (51%) требуют максимально полных условий в описании вакансий.

Бизнесу нужны руки — и быстро

Только в первой половине 2025 года на «Авито» было опубликовано 8,5 млн вакансий рабочих и линейных профессий. Лидеры по спросу:

разнорабочие (4,7%),

продавцы и кассиры (4,1%),

комплектовщики (3,1%),

грузчики (3,1%) и упаковщики (3%).

Более 70% крупных компаний уже использовали возможность нанять временный персонал, а 67% планируют делать это снова. Чаще всего речь идет о форс-мажорах и экономии ресурсов HR.

Сезонность

Особенно актуальны сезонные форматы: 59% москвичей нашли или собираются найти подработку осенью, а целевой доход — 40 тыс. руб. в месяц.

Наиболее популярные направления — офисная работа (30%), творческие подработки (28%), сбор и упаковка заказов (24%), курьерские услуги (15%) и торговля (11%).

Формат будущего

Подработка больше не запасной план. Зумеры превратили ее в норму, а компании — в инструмент покрытия дефицита кадров. Гибкая занятость закрепляется как новый стандарт: быстрые деньги, прозрачные правила и смена профессий несколько раз за жизнь — так выглядит рынок труда ближайшего будущего.

Фото: brizmaker / Getty Images