Сбер запускает оплату с чаевыми и отзывом в одном терминале

Сбер представил новый сервис, который позволяет клиентам оставить чаевые и оценить обслуживание в рамках одной оплаты. Решение работает на 1,5 млн терминалов банка и уже доступно в партнёрских торговых точках. Компания называет сервис уникальным, однако эксперты отмечают, что подобный сценарий уже применяется на рынке.

Удобство для всех — гостей, бизнеса, сотрудников

Сбер объединяет оплату, чаевые и оценку обслуживания в один сценарий. Клиент может при оплате выставить оценку заведению и отправить чаевые сотрудникам — если партнёр подключен к сервису СберЧаевые. Все функции доступны прямо на POS-терминале.

Сервис работает в кафе, ресторанах, магазинах и сервисных компаниях, подключённых к эквайрингу банка. Старший вице-президент Сбера Дмитрий Малых отметил, что решение объединяет обратную связь и благодарность в одном процессе. По его словам, экосистема прозрачной обратной связи выгодна всем участникам — гостям, бизнесу и сотрудникам, которым теперь проще получать чаевые и комментарии от клиентов.

Интеграция с 2ГИС — для повышения доверия

Каждая оценка и комментарий клиентов передаются в 2ГИС с пометкой «Подтверждён Сбером» — специально для того, чтобы повысить доверие к отзывам. Для партнёров в приложении СберБизнес появилась панель управления: метрики, аналитика, отчёты и фильтры, а также поддержка анализа отзывов нейросетью ГигаЧат.

Как сообщили в пресс-службе банка, новый сервис уже доступен на более чем 1,5 млн терминалов. Решение основано на линейке устройств Сбера, которые поддерживают как традиционные способы оплаты, так и биометрические — например, «Оплату улыбкой».

Разработка логичная — но не иновационная

В компании Нетмонет считают инициативу Сбера логичным развитием рынка, но отмечают, что сам сценарий не является новым. Управляющий директор Игорь Феркалюк напомнил, что попытки объединить чаевые и оплату предпринимались и ранее, однако тогда они не получили широкого распространения.

«В России выбор суммы чаевых остаётся довольно личным процессом. QR-коды сделали его комфортным: гость может в своём темпе определить сумму, не чувствуя давления. Подобный сценарий может быть удобен для кофеен или точек быстрого формата, где важна скорость и сумма чаевых, как правило, невелика», — подчёркивает Игорь Феркалюк, управляющий директор Нетмонет.

Кроме того, сервис развивает направление для рынка фастфуда, помогая заведениями повышать вероятность получения чаевых с момента оформления заказа.

Контекст

По данным исследования сервиса мгновенной оплаты T-Pay за первое полугодие 2024 года, за год объём чаевых увеличился на 82%, количество транзакций — на 26%, а средний размер безналичных чаевых вырос на 45%, до 458 рублей. Лидером рынка безналичных чаевых стал проект Альфа-Банка Нетмонет с долей 66%. На втором месте СберЧаевые с 15%, далее следуют Яндекс Чаевые (8%) и CloudTips (6%).

Источник Russian Business делится, что на конец 2025 года сервис Нетмонет до сих пор удерживает крупнейшую долю рынка — около 40–50% всех транзакций безналичных чаевых. Сбер же укрепляет позиции за счёт роста подключений и развития сервиса в эквайринговой сети.





Фото: Maskot / Getty Images