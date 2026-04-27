Бизнес теряет из-за пропущенных звонков до 96 млн ₽ в год: наибольшую выручку упускают стоматологии и автосервисы

Российский бизнес теряет от 9,5 млн до 96 млн рублей в год из-за пропущенных входящих звонков, говорится в исследовании платформы для создания ИИ-агентов Nodul. Максимальные потери приходятся на стоматологию. По данным аналитиков, в большинстве случаев клиенты звонят в компании с готовностью воспользоваться и оплатить услугу.

Компании пропускают до 35% звонков

По расчётам Nodul, потери с одного пропущенного звонка существенно различаются по отраслям:

Стоматологический бизнес теряет 17 820 рублей с одного звонка;

Автосервисы — 16 707 рублей;

Салоны красоты — 9 438 рублей;

Фитнес-клубы — 6 300 рублей;

Рестораны — 5 121 рубль.

Интернет-магазины — почти в 3 тыс. рублей.

В зависимости от отрасли компании пропускают от 23% до 35% входящих звонков.

В ресторанах доля пропущенных обращений достигает 35%, в салонах красоты — 33%, в фитнес-клубах — 32%. В интернет-магазинах и автосервисах этот показатель держится на уровне 23–25%.

Упущенная выгода ресторанов и салонов красоты — больше 30 млн в год

Максимальные годовые потери зафиксированы в стоматологии — до 96,2 млн рублей. Автосервисы занимают второе место — до 54,1 млн рублей.

В ресторанах и кафе бизнес может терять около 35 млн рублей в год, в салонах красоты — 34 млн рублей, в ветеринарных клиниках — 27,5 млн рублей, в гостиницах — более 20 млн рублей.

Большинство клиентов звонят с готовностью к покупке

Значительная часть входящих обращений связана с готовностью к покупке. В интернет-магазинах доля таких звонков достигает 85%, в стоматологии — также около 85%, в автосервисах — 80%, в салонах красоты — 78%.

В Nodul подчёркивают, что не каждый пропущенный звонок означает потерянную продажу. В итоговую модель включались только обращения с намерением купить или записаться на услугу, а также вероятность конверсии таких звонков в реальную сделку.

«Часто проблема начинается уже после того, как клиент пришёл. Самое сложное — получить входящий интерес, и особенно не хочется его терять на последнем шаге, просто потому что звонок не был принят», — отметил основатель Nodul и Voxagent.app Саша Данилов.

Звонки остаются без ответа из-за занятости операторов

Среди причин потерь в компании называют человеческий фактор: операторы заняты, нужный специалист может быть недоступен, а клиент не всегда готов ждать или перезванивать.

Одним из вариантов решения могут стать голосовые ИИ-агенты, которые подстраховывают бизнес, когда сотрудники не успевают отвечать на звонки, отмечают аналитики Nodul.