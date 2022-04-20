«Сбермегамаркет» создаст отдельную структуру для борьбы с нехваткой ассортимента

«Сбермегамаркет» зарегистрирует новое юрлицо ООО «С-МегаМаркет Трейд» для управления закупками. Сейчас имеющееся предложение не покрывает спрос покупателей, например, в части сезонных товаров, говорится в сообщении компании.
«К сожалению, на текущий момент наши партнеры не закрывают все потребности клиентов маркетплейса в части ассортимента или стоимости. Мы вынуждены сталкиваться с ситуациями, когда предложение не покрывает спрос, например, в части сезонных товаров», — сообщил гендиректор «Сбермегамаркета» Соломон Кунин.
Инициатива должна обеспечить наличие конкурентного предложения по ассортименту и стоимости, который на текущий момент не могут гарантировать партнеры маркетплейса в рамках 3РL и 2РL-моделей сотрудничества, а также сократить сроки доставки до клиентов в регионах России.
Новое юрлицо будет заниматься подготовкой IT-инфраструктуры, прогнозировать потребительский спрос и формировать ассортиментную матрицу, а также переговорами и заключением контрактов с ключевыми производителями и дистрибьютерами, операционными процессами.
Компания планирует к концу второго квартала текущего года представить около 5 тыс. SKU (единиц товара) на маркетплейсе, а к концу года компенсировать «проседающий» спрос во всех основных категориях за исключением fashion.
Ассортимент от ООО «С-МегаМаркет Трейд будет иметь те же условия размещения в каталоге товаров, что и предложения от других продавцов. Отдельной приоритизации в листинге или создания уникальных карточек не планируется.
Фото на обложке: Unsplash
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