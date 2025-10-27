Сэм Альтман делает гаджет для чтения мыслей — как Neuralink

Глава OpenAI Сэм Альтман работает с новым стартапом — Merge Labs, который разрабатывает неинвазивный интерфейс «мозг-компьютер». В отличие от проекта Илона Маска Neuralink, где используются хирургические импланты, Merge делает ставку на ультразвуковые технологии и генные методы. Этот подход позволяет взаимодействовать с мозгом без вскрытия черепа.

Вместо электродов и хирургии — звуковые волны

По данным The Verge, Сэм Альтман уже привлёк к работе Михаила Шапиро, биоинженера и профессора Калифорнийского технологического института, известного своими исследованиями в области биомолекулярных сенсоров. В противовес команде Neuralink Илона Маска учёный предлагает принципиально иной подход: не внедрять электроды в мозг, а изменять клетки с помощью генной терапии, чтобы они реагировали на звуковые волны. Это позволяет регистрировать активность мозга и даже передавать сигналы без хирургического вмешательства.

Ранее Bloomberg сообщал, что Merge планирует использовать именно эту технологию в первом продукте компании. По сути, стартап исследует возможность чтения и передачи мыслей через акустические сигналы, не повреждая нейронные связи.

«Моя миссия — найти или создать способ неинвазивного взаимодействия с нейронами в мозге и клетками в теле», — говорил учёный Михаил Шапиро в одной из лекций.

Сэм Альтман против инвазивных методов Neuralink

Сэм Альтман уже не раз подчёркивал, что не поддерживает инвазивные методы Neuralink. По его словам, будущее интерфейсов лежит через постепенную интеграцию человека и ИИ без хирургии.

«Я бы точно не стал вживлять себе в мозг устройство, которое убивает нейроны», — заявил Сэм Альтман на закрытом пресс-ужине.

Такой подход и ляжет в основу философии Merge Labs. Их цель — создавать технологии «слияния» человека и машины с минимальным риском для здоровья. Стартап рассматривается как долгосрочный научный проект с большими коммерческими перспективами: он может стать частью будущей экосистемы OpenAI и её партнёров.

Согласно источникам The Financial Times, Merge Labs уже ведёт переговоры с инвесторами и планирует привлечь сотни миллионов долларов, в том числе от OpenAI. Сам Альтман, вероятно, займёт пост председателя совета директоров, но не будет участвовать в операционном управлении.

Интерес Альтмана к нейроинтерфейсам зародился уже давно: ещё в 2017 году он писал, что «вопрос только в том, когда люди и машины сольются воедино» — и прогнозировал, что это произойдёт между 2025 и 2075 годами. Судя по всему, первая попытка «слияния» уже началась.





